Acker mit Geschichte

Oberbrügge - Der Acker bei Ehringhausen ist umgebrochen und frisch eingesät. Es riecht noch nach Regen, und das ist ganz praktisch für Maya Stremke und ihr kleines Team. Der Regen wäscht die Steine sauber. So kann man besser sehen, was vielleicht aus der Steinzeit ist.

Im Auftrag der Stadt Halver, unternimmt sie eine Oberflächenprospektion, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe der Stadt als Auflage gegeben hat. Meter für Meter wird genau betrachtet, was die Egge des Bio-Bauern Henning Wolf aus dem sauerländischen Mutterboden herausgearbeitet hat. Denn wenn die Stadt Halver in den kommenden Jahren das Neubaugebiet Schmittenkamp erschließt, werden die neuen Siedler nicht die ersten Menschen sein, die sich dort niedergelassen oder aufgehalten haben.

Nachweise aus Mittelsteinzeit

Ringsum um die sechs Hektar große Fläche, um die es geht, sind bereits steinzeitliche Funde gemacht worden. Für Pottheinrich gibt es Nachweise aus der Mittelsteinzeit, die etwa 9600 vor Christus begann. Auch Grünewald und Berge dürften im wahrsten Sinne steinalt sein. Für die Archäologin (Archäologische Dienste Köln) ist es Aufgabe, das Feld zu erkunden. Die Fundstücke werden mit Flatterband markiert und später präzise eingemessen. Einige behauene Feuersteine sind es am Montagmorgen und Keramikscherben.

Dass etwas zu finden sein würde, war absehbar und auch dem Heimatpfleger Manfred Sönnecken zu verdanken, wie Dr. Eva Cichi, Wissenschaftliche Referentin der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe, erklärt. Doch dessen Funde stammen aus einer Zeit noch ohne GPS. Maya Stremke hat die technisch besseren Möglichkeiten. Ihre Ergebnisse wird der Landschaftsverband am Ende bewerten und entscheiden, wie damit umzugehen ist – ob anhand der „Funde“ tatsächlich „Befunde“ zu erwarten sind, wie Archäologen sagen. Denn richtig interessant wird es für die Fachleute, wenn sich eine Anlage oder Bebauung nachweisen lässt.

Fundstellen sind häufig verstreut

In der Mittelsteinzeit sei dies in der Regel weniger der Fall, erklärt Dr. Cichi. Die Jäger und Sammler waren mobil. Ihre Nachfolger aber begannen zu siedeln, trieben Ackerbau. Bis zu 30 Meter lang seien die Holzhäuser etwa 6000 Jahre vor unserer Zeit gewesen, in denen die Clans lebten, die irgendwann verfielen und an anderer Stelle neu errichtet wurden. Dementsprechend verstreut seien häufig die Fundstellen.

Das die Archäologie den Städtebau stoppt, hält die Wissenschaftlerin aber für ausgeschlossen. Für den Fall, dass es archäologisch interessant werde, sei der Regelfall, dass so gut wie möglich dokumentiert werde, was sich auf der Höhe über Ehringhausen vor Tausenden Jahren abgespielt hat.