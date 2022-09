Verkehrsgarten im MK doch wieder auf dem Tisch

Von: Florian Hesse

Vielleicht gibt‘s doch Platz für einen kleinen Verkehrsgarten im Rathauspark. © Florian Hesse

Die Diskussion um einen möglichen Verkehrsgarten für Kinder im Rathauspark nimmt wieder Fahrt auf. Eigentlich war der Übungsplatz fast unter die Räder gekommen. Doch das lag wohl eher an einem organisatorischen Missgeschick.



Halver - Im Juni hatte die SPD-Fraktion mit einem Antrag das Thema angestoßen, nämlich im Rathauspark einen Teil der Wege so umzugestalten, dass Kinder mit Rädern und Rollern ein bisschen frühkindliche Verkehrserziehung bekommen könnten. Erhoffter Nebeneffekt: Der sonst wenig genutzte innerstädtische Park könnte belebt werden mit einer neuen Nutzergruppe, eben Familien mit kleinen Kindern.

Konsens im Fachausschuss war auf den Antrag hin, einen Arbeitskreis zu installieren, der sich mit der Zukunft des Parks und der Herstellung der Flächen befassen sollte. Und das geschah dann auch so. Aber ohne die SPD als Antragsteller für das Projekt.



Doch ohne die Rückendeckung der Initiatoren war der Arbeitskreis offenbar ziemlich schnell fertig mit dem SPD-Vorschlag: „Der Arbeitskreis hat zwischenzeitlich getagt, die Errichtung eines Verkehrsgartens mit Rad- und Rollerfläche für Kinder im Rathauspark wurde im Arbeitskreis als Konzeptgestaltung so nicht gesehen.“ So steht es in der Vorlage der Verwaltung für den zuständigen Ausschuss für öffentliche Einrichtungen. Der sah das am Dienstag nach intensiver sachlicher Debatte am Ende aber anders und kam am Ende sogar zu einem einstimmigen Beschluss. Der Arbeitskreis soll erneut zusammentreten und prüfen, wie ein solcher Verkehrsgarten aussehen könnte, und zwar nicht nur an einer Stelle, nämlich im Rathauspark, sondern auch an einem Alternativstandort.



Diese Überlegung hatte Sascha Gerhardt, FDP, ins Spiel gebracht. Denn seiner Auffassung nach wäre auch das Schulzentrum mit dem angedachten Campus auf dem Dorfe durchaus geeignet, das spielerische Übungsgelände aufzunehmen.



Die Kuh vom Eis gebracht hatte offenbar die Verwaltung. Er habe „mit dem Bürgermeister die Köpfe zusammengesteckt“, sagte Kämmerer Simon Thienel. Vorschlag im Ergebnis war, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Und das könnte mit etwas Glück noch nicht mal besonders teuer werden. Aufgezeigte Option ist, dass junge Eltern mit Sachverstand aus diesem Bereich die Planung im Rahmen ihres Studiums kostenfrei einbringen könnten.



Ganz umsonst wird Halver die Verkehrsgärten – wenn sie denn kommen – nicht erhalten. Die Verwaltung sieht durchaus Förderchancen insbesondere für den unternutzten Rathauspark. Dann müsste vermutlich aber eine „offizielle“ Planung her. Um das finanziell auszupolstern, sollen nach Beschluss des Fachausschusses in den kommenden Haushalt 10 000 Euro Planungskosten eingestellt werden – in der Hoffnung, dass man sie gar nicht in vollem Umfang braucht.



Welche Möglichkeiten ein Verkehrsgarten bieten könnte, machte SPD-Ratsherr Armin Kibbert deutlich. Es gehe um ein Alleinstellungsmerkmal für Halver, mehr aber noch um einen geschützten Bereich für Kinder und einen entsprechenden Bedarf junger Familien. Erkennbar sei dies am Wochenende, wenn Familien auf dem deutlich schlechter geeigneten Kaufland-Parkplatz übten, wie es regelmäßig zu beobachten sei.



Und auch mit einer anderen Sorge räumten die SPD-Vertreter in der Sitzung auf. Es geht nicht um eine grundlegende Veränderung des Charakters des Rathausparks, sondern um kleine Maßnahmen wie einen Mini-Kreisverkehr, die wasserfeste Markierung vorhandener Wege und eine solarbetriebene Ampel in Kinderaugenhöhe, wie Fraktionschef Martin Kastner das Projekt aus seiner Sicht erklärte.