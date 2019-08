Ladesäule am Rathaus wieder in Betrieb

Wieder in Betríeb: die Ladesäule am Rathaus an der Thomasstraße 18.

Halver - Seit Januar 2018 wird die Ladesäule für Elektroautos am Rathaus in Halver genutzt. Nach anderthalb Jahren musste die Station bereits auf den neuesten Stand gebracht werden.

Die Ladesäule für Elektro-Autos am Rathaus an der Thomasstraße ist wieder in Betrieb. „Aktuell laufen auf unseren Ladesäulen Updates. In Halver ist das Aufspielen des Updates allerdings schon abgeschlossen, sodass die Ladesäule wieder benutzt werden kann“, heißt es auf Nachfrage bei Mark-E.

Durch die rasante Entwicklung im Bereich der E-Mobilität in den vergangenen Jahren war es bereits nach so kurzer Zeit nötig, die Ladestation auf den neuesten Stand zu bringen, heißt es. Die Ladestation am Halveraner Rathaus wurde im Januar 2018 in Betrieb genommen.

Rasante Entwicklung der E-Mobilität

Ursprünglichen waren die Arbeiten an der Säule für rund zwei Wochen ab Montag angekündigt. Am Donnerstag konnte die Säule aber schon wieder genutzt werden.

Information Unter maps.ladenetz.de ist der aktuelle Status der Ladesäulen einsehbar und eine Ausweichmöglichkeit zum Laden zu finden. Für weitere Rückfragen steht die Mark-E unter Tel. 08 00/1 23 16 00 oder per E-Mail an energiezukunft@mark-e.de zur Verfügung.