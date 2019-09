Die Heerstraße bleibt länger dicht

Arbeiten an der Heerstraße.

Halver - Die Arbeiten an der Heerstraße (L892) zwischen Halver und Oberbrügge verzögern sich.

Die Sperrung der Heerstraße zwischen Halver und Oberbrügge muss um eine Woche verlängert werden.

Die Befestigungsarbeiten auf der rechten Seite in Fahrtrichtung Oberbrügge sind zwar weitgehend abgeschlossen, aber auch auf der anderen Fahrbahnseite müssen die Ränder verstärkt werden, um die Verkehrslast angesichts der bevorstehenden Sperrung der B229 und der entsprechenden Umleitung verkraften zu können

Die Arbeiten an der B54 in Brügge beginnen aber trotzdem in der kommenden Woche.