Drei Monate Vollsperrung der K 37 ab Montag

Halver - Die Kreisstraße 37 nach Anschlag muss ab Montag, 15. Juli, voll gesperrt werden.

Die Sperrung wird sich auf voraussichtlich drei Monate erstrecken. Grund dafür ist die Sanierung der Trinkwasserleitung im Auftrag der Stadtwerke Halver.

Eine Umleitung wird ausgeschildert über die Ortslagen Sumpf und Hesseln zur Mühlenstraße. Der einfachere Weg allerdings dürfte der über die L 528 sein. Die bauausführende Firma Dohrmann will versuchen es einzurichten, dass die Anlieger ihre Häuser und Grundstücke durchgängig erreichen können.

Arbeiten in drei Abschnitten

Gearbeitet wird auf einer Länge von insgesamt 1,6 Kilometern vom Pumpwerk an der Kölner Straße im ersten Abschnitt bis Hulvershorn, im zweiten bis zur Ortslage Sondern und im dritten bis kurz vor der Bebauung in Anschlag. Die Leitungssanierung erfolgt über Kopflöcher und dazwischen in geschlossener Bauweise im sogenannten Berstliner-Verfahren. Dabei wird das Altrohr zerstört, verdrängt und direkt durch das neue ersetzt.