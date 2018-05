Arbeiten mit Hochdruck am neuen Kindergarten in Halver-Oberbrügge

Halver/Oberbrügge - „Wir wollen Teil des Dorflebens sein.“ Das ist das Ziel von Kristian Hamm, Geschäftsführer der gemeinnützigen Sentiris GmbH, die ab dem 1. August den neuen Kindergarten Wunderland in freien Räumen der Grundschule Oberbrügge betreiben wird.

Rund zwei Monate vor der Übergabe durch die Stadt als Vermieter sieht es noch wüst aus im Gebäude, und es dauert auch einen Moment, bis sich Hamm zum Satz durchringt: „Es wird fertig“, und dann nachschiebt, „wir haben nur diese Wahl.“

Ähnlich sieht das wohl auch die Politik. Erst Anfang der Woche hat der Rat 50.000 Euro an zusätzlichen Baukosten nachbewilligt. Die ersten Schätzungen von 200.000 Euro an Umbaukosten hatten sich schnell als illusorisch herausgestellt. Inzwischen sind es 750.000 Euro, von denen knapp 500.000 Euro der Märkische Kreis übernimmt.

Eine andere Kostenposition taucht in den Rechnungen gar nicht auf. Es dürfte ein inzwischen sechsstelliger Betrag sein, den die gemeinnützige GmbH im Vorlauf investiert, um als freier Träger der Jugendhilfe einen Kindergarten zu betreiben.

Kosten für Planungen, Beratung, Verwaltung bleiben letztlich bei Sentiris hängen, nicht zuletzt die Personalkosten, wenn es darum geht, die Erzieherinnen zu bezahlen, die man ja nicht am ersten Betriebstag einstellen kann, sondern die Zeit haben müssen, die neue zweigruppige Kita einzurichten, sich kennenzulernen und konzeptionell abzustimmen.

Diese konzeptionelle Abstimmung wird Kern der Arbeit sein. „Wunderland“ heißt die neue Kita, weil dort „jedes Kind als Wunder gesehen wird“, sagt Hamm. Es werde darum gehen, Stärken zu entdecken und zu fördern.

Rund um diesen Gedanken haben die Bewerbungsgespräche stattgefunden. Beim Satz, „das haben wir immer so gemacht“ hätte er jedes Vorstellungsgespräch sofort beendet, sagt der Geschäftsführer im Rückblick.

Doch das neunköpfige Team hat er inzwischen nahezu komplett. Dabei hat Hamm etwas, worum ihn jeder andere Träger beneidet: eine Liste von Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht zum Zug gekommen sind. Der Arbeitsmarkt für Erzieherinnen ist völlig abgegrast. Die meisten Träger suchen händeringend nach Personal, während Hamm doppelt so viele Bewerber wie freie Stellen verzeichnete. Der Grund sei die Aussicht, eine Kita von Grund auf neu gestalten zu können.

Das Erkennen und Fördern von Stärken soll sich seiner Auffassung nach auch auf die Mitarbeiterinnen beziehen. „Warum soll man jemanden zum Basteln nötigen, wenn er eher Stärken im Bereich Bewegung oder Sprachförderung hat“, gibt er zu bedenken. Das scheint bei den künftigen Mitarbeiterinnen anzukommen. Es gebe bereits eine WhatsApp-Gruppe , in der sich das Team über die Arbeit austausche, obwohl die Erzieherinnen noch zum großen Teil in anderen Einrichtungen arbeiten.

In dieses operative Geschäft ab dem 1. August werde er sich nicht einmischen, kündigt Kristian Hamm an, „obwohl ich mich schon auf die Bauecke freue“. Als Träger sei Sentiris allenfalls für die Leitplanken zuständig, geprägt von einem christlichen Menschenbild, aber dann als nichtkonfessionelle Einrichtung in Halvers größtem Stadtteil.