Bahnhof Oberbrügge: Die Deutsche Bahn ist jetzt am Zug

Die Arbeiten seitens der Stadt sind so gut wie abgeschlossen.

Oberbrügge - Am kommenden Montag, 16. September, beginnt die Deutsche Bahn mit der Herstellung des Bahnsteigs für den Haltepunkt Oberbrügge.

Zieltermin für die Fertigstellung des Bahnhofs bleibe der Termin des Fahrplanwechsels am 15. Dezember, bestätigt auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers ein Bahnsprecher.

Die Stadt Halver selbst hat ihre Arbeiten am Bahnhofsvorplatz, für die Herstellung von Park-and-Ride-Parkplätzen sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder weitestgehend abgeschlossen. In der laufenden Woche führt die beauftragte Baufirma Kriesten aus Meinerzhagen noch Restarbeiten durch.

+ Fahrradständer finden sich auch am Nebengleis. © Blankenburg

Asphaltarbeiten, Neuerrichtung einer Stützmauer, die Anlage von Treppen und Pflasterarbeiten aber sind abgeschlossen.

Jetzt ist die Bahn am Zuge. Vorgesehener Baustart war in der Ausgangsplanung der 29. Juli. Los geht es nun in der kommenden 38. Kalenderwoche.

+ Die ansteigende L-Stein-Wand ist noch weiß. © Blankenburg

Vorgesehen sind