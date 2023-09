Arbeiten in einer Gesenkschmiede im MK: Die Welt der Hitze und des Stahls

Arbeitswelt

+ © KORTMANN Peter Kaufmann arbeitet in der Gesenkschmiede Steller an einem Hammer bei 1200 Grad. Immer wieder legt er den glühenden Stahl nach, der über ein Laufband angeliefert wird. Seit fast 35 Jahren übt er die Tätigkeit aus. © KORTMANN

Heiße Jobs: Bei 1200 Grad in der Gesenkschmiede zu arbeiten, ist absolut extrem. Wir haben diese Welt der Hitze und des Stahls besucht.

Halver – Die Anzeige zeigt 900 Grad an. „Ich muss warten bis eine Temperatur von 1200 Grad erreicht ist, dann kann ich weiterarbeiten“, erklärt Peter Kaufmann. Kaufmann arbeitet seit fast 35 Jahren bei der Gesenkschmiede Steller mit glühendem Stahl. Die Schläge der Hämmer, wenn sie auf das noch formbare Metall krachen, geben den Rhythmus vor, der seine Arbeit bestimmt.

Viel Erfahrung

Die Routine von fast 35 Jahren Erfahrung nimmt ihm keiner, dennoch muss er konzentriert bleiben, damit aus dem glühenden Stahl, der auf einem Laufband angeliefert wird und den der Hammer in Form bringt, qualitativ perfekte Motorenteile für die Automobilindustrie werden, jedes zwischen einem und sechs Kilogramm schwer. Am Schmiedeofen in Halver wird im Jahr 2023 erlebbar, was den Wohlstand der Region einst begründete. Harte Arbeit, Stahl und Schweiß.

Mir macht die Hitze nichts aus. Ich bin ganz schön hitzebeständig.

„Mir macht die Hitze nichts aus. Ich bin ganz schön hitzebeständig“, sagt Peter Kaufmann. „Ich arbeite hier jetzt schon seit fast 35 Jahren. Wenn es mir nicht gefallen würde, hätte ich schon längst aufgehört“, ergänzt er. Seine Arbeitskleidung besteht neben dem Ohren- und Augenschutz aus einem langärmeligen Baumfällerhemd und einer Baumwollhose. „Baumwolle ist das Beste bei solchen Temperaturen. Sie schützt und ist zugleich luftdurchlässig“, sagt er.

+ Extreme Bedingungen herrschen in der Schmiedehalle. © Kortmann, Thilo

Egal ob Sommer oder Winter. Um die Hitze zu ertragen, empfiehlt der Facharbeiter: „Viel Wasser trinken“. Gut sei, dass die Getränke vom Arbeitgeber gestellt würden, so viel wie man möchte. So kommt Kaufmann gut durch die 35-Stunden-Woche. Um 6 Uhr morgens ist Arbeitsbeginn, von 10 bis 10.30 Uhr ist Pause und um 13.30 Uhr ist Feierabend. Um 14 Uhr beginnt dann die nächste Schicht. Ohne Peter Kaufmann. Der ist erst wieder am nächsten Tag dran.

Männerdomäne

„Der Job als Schmied ist eine Männerdomäne. Frauen bewerben sich nicht“, erklärt Stefan Blümel, Vertriebsleiter bei der Gesenkschmiede Steller. „Es ist kein Lehrberuf. Die meisten sind Quereinsteiger, die bei uns beginnen“, so der Vertriebsleiter. Zwölf bis 14 Schmiede arbeiten bei Steller. Nachts bleiben die Hämmer stumm – aus Lärmschutzgründen. Neue Arbeiter für die Gesenkschmiede zu finden, sei nicht so einfach. Das habe vor 30 oder 40 Jahren noch anders ausgesehen, sagt der Halveraner.

+ Die glühenden Stahlteile werden über ein Laufband angeliefert. Dann werden sie unter dem Hammer positioniert. © Kortmann, Thilo

Einen gelernten Schmied oder Hufschmied zu finden, sei wie ein Sechser im Lotto. Insgesamt hat das Unternehmen, das 1905 gegründet wurde, 90 Mitarbeiter. Geführt wird es von Hans-Joachim Steller in der dritten Generation. „Wir bringen Metall in Form“, lautet der Slogan. Ob für Pkw, Motorräder, Bahntechnik, Luftfahrt oder auch Maschinenbau. „Es sind Bauteile aus Stahl oder Aluminium mit einem Höchstmaß an Qualität“.

+ Stefan Blümel arbeitet als Vertriebsleiter für die Gesenkschmiede Steller am Eichholz. © Kortmann, Thilo

Die Tätigkeit erfordert nicht nur eine gewisse körperliche Fitness, sondern auch Geschicklichkeit. Der Stahl müsse immer wieder richtig positioniert werden, das sei nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick ausschaue, erklärt Blümel. „Nach den ersten Arbeitstagen kann man noch nichts sagen. Ob ein Schmied bleibt, entscheidet sich in den ersten Wochen und Monaten. Entscheidend ist die Ausdauer, diesen Job über Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte zu machen.“

35 Jahre lang

So wie Peter Kaufmann, der 1988 als Schmied bei Steller begonnen hat. „Es ist mein Job. Ich mache ihn seit fast 35 Jahren. Er gehört zu mir“, sagt Kaufmann mit konzentriertem Blick, während er die glühenden Stahlteile mit einer langen Zange unter den Hammer legt.