AOK-Geschäftsstellen in Halver und Schalksmühle bedroht

+ © Hesse So nah und bald so fern? Die AOK-Geschäftsstelle Halver an der Von-Vincke-Straße. © Hesse

Halver - Die AOK Nordwest, zuständig auch für Halver und Schalksmühle, bestätigt Schließungsabsichten für 80 von zurzeit 170 Standorten. Aussagen zur Zukunft der Niederlassungen in Halver an der Von-Vincke-Straße und am Schalksmühler Rathausplatz wollte Jens Kuschel, Pressesprecher der Versicherung, auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers nicht treffen. Entschieden werde in den kommenden Wochen über ein „Standortpapier“.