Männer filmen Hausdetails - Polizei sucht nach Zeugen

Halver - Die Polizei in Halver geht derzeit einer verdächtigen Beobachtung am Höhenweg nach, die Anfang der Woche gemacht wurde, und sucht nach Zeugen.

Am vergangenen Montag gegen 12.40 Uhr beobachtete eine Hausbewohnerin in Halver-Schwenke am Höhenweg einen weißen Transporter. Zwei Männer stiegen aus dem weißen Wagen aus und filmten mit einem Smartphone das Grundstück. Sie schienen sich vor allem für Türen und Fenster des Einfamilienhauses zu interessieren.

„Leider sind keine Kennzeichen des Transporters bekannt“, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Möglicherweise haben noch andere Zeugen die Männer beobachtet und zumindest Fragmente des Kennzeichens abgelesen, vermuten die Beamten und bitten Zeugen, sich zu melden.

Die Polizei in Halver bittet um Kontaktaufnahme mit den Beamten auf der Wache unter der Rufnummer 0 23 53/9 19 90.