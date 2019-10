Kaputte Fahrbahn: Gefahr an der Eichendorffstraße

Halver - Der Unmut bei Anwohnern an der Eichendorffstraße wächst stetig, denn aus ihrer Sicht ist die Fahrbahn der Straße dringend sanierungsbedürftig.

Ein besonders großes Ärgernis stellt ein abgesackter Schachtdeckel dar, an dem sich ein Anwohner laut eigener Aussage auch schon eine Feder am Auto kaputt gefahren habe. „Da muss ganz dringend etwas passieren“, fordert er. Bei höherem Verkehrsaufkommen aufgrund des nahegelegenen Anne-Frank-Gymnasiums hätten Autofahrer keine Möglichkeit zum Beispiel einem abgesackten Gullideckel auszuweichen. Doch nicht nur der abgesackte Schachtdeckel stören, auch die vielen weiteren Straßenschäden stoßen den Anwohnern sauer auf.

+ Weitere Löcher im Asphalt. © Herzog

Die Stadt Halver weiß von der Problematik an der Eichendorffstraße. „Wir wissen, dass es mit dem abgesackten Schachtdeckel eine Gefährdungslage für den Straßenverkehr gibt und wir werden dieses Problem auch kurzfristig beheben“, sagt Christoph Stillger, bei der Stadt zuständig für den Straßenbau. Auf der restlichen Eichendorffstraße bestehe aus Sicht der Stadt momentan jedoch keine Gefährdung für den Straßenverkehr, sodass es in diesem Bereich in diesem Jahr keine Arbeiten mehr geben werde.