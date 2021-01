Annalena Kibbert wartet auf ihren Impftermin - wir begleiten sie auf diesem Weg

Wer älter als 80 ist, bekam in den vergangene Tagen Post. Seit Montag, 25. Januar, können diese Personen Termine für ihre Impfung gegen Corona vereinbaren. Darunter ist auch Annalena Kibbert. Wir begleiten sie auf dem Weg bis zum Pieks.

Halver - Es geht los. Im Briefkasten von Annalena Kibbert steckte Post vom Gesundheitsamt. Am Donnerstag, 21. Januar, bekam die 84-jährige Halveranerin ihren Impf-Bescheid.

Sie hat zwar nicht ungeduldig darauf gewartet, wie sie erzählt, ist aber froh, dass es jetzt weiter geht. Annalena Kibbert hat die Wahl – den Termin kann sie entweder telefonisch oder online vereinbaren. Weil sie aber keine Lust hat, „lange an der Strippe zu hängen“, wie sie sagt, hat sie ihren Sohn Armin Kibbert beauftragt, einen Termin für sie online zu vereinbaren. „Finde ich gut, dass das auch angeboten wird.“

Sohn soll online einen Termin machen

Allerdings ist die Online-Terminvergabe ernüchternd. „Die Seite stürzt immer ab“, sagt Armin Kibbert, der Montagmorgen mehrmals versucht hat, einen Termin für seine Mutter zu vereinbaren. Seit Montag können Termine vereinbart werden. Nicht nur bei Armin Kibbert war die Seite überlastet. „Et kütt wie et kütt, sagt man in Köln“, meint Annalena Kibbert und bleibt geduldig.

Grundsätzlich kommt sie als Seniorin gut in der Corona-Zeit zurecht. „Ich kann malen, schreiben, kümmere mich ums Kulturfenster – und ich habe auch weiterhin mal Einzelkontakte und schreibe viele E-Mails.“ Sie hat nichts zu meckern. „Ich habe den Krieg noch miterlebt – ich nehme wirklich vieles mit Gelassenheit.“ Die Menschen haben schon vieles überstanden, und auch Corona wird die Menschheit überstehen, ist Kibbert sich sicher. In Gedanken ist sie jedoch bei allen, die um ihre Existenz bangen. „Das ist wirklich schlimm“, sagt die Halveranerin. Am meisten freut sich die Seniorin wieder auf den Tag, an dem sie Kontakt mit kleinen Kindern haben kann. Im Wald hat sie am Wochenende auf Distanz eine Schneeballschlacht mit einer Familie angefangen. „Die kleinen Beine neben den großen der Eltern zu sehen, ist ein wunderbares Bild – es ist so zukunftsweisend.“