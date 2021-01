Anmeldung an weiterführenden Schulen in Halver - alle wichtigen Infos

Die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen in Halver stehen kurz bevor. Wegen Corona läuft das Ganze in diesem Jahr allerdings etwas anders ab. Hier finden Sie die wichtigen Infos.

Halver - Die Anmeldungen zum neuen Schuljahr ab Sommer sind bald an den beiden weiterführenden Schulen möglich. Das Anne-Frank-Gymnasium und die Humboldtschule handhaben das Ganze aufgrund der Corona-Krise etwas anders.

Anne-Frank-Gymnasium (AFG)

Die Anmeldungen für das Anne-Frank-Gymnasium laufen in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen ab. Interessierte können ihre Kinder, die von der vierten oder der zehnten Klasse auf das Gymnasium wechseln wollen, in der ersten Februarwoche anmelden. Möglich ist das am 1. und 2. Februar jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie von Mittwoch, 3. Februar, bis Freitag, 5. Februar, von 8 bis 12 Uhr.

+ Am AFG beginnen die Anmeldungen Anfang Februar. © Hesse

Die Schulleitung bittet um eine vorherige Terminvereinbarung auf der Homepage. Das Zusammenkommen von mehreren Personen soll so Corona-bedingt vermieden werden.

Zur Anmeldung eines Kindes sind folgende Unterlagen notwendig:

Anmeldebescheinigung

Kopie des aktuellen Halbjahreszeugnisses

Kopie des Stammblattes aus dem Familienstammbuch

Kopie des Impfausweises

Für Fahrschüler (Bus): Passfoto des Kindes (für den zukünftigen Schülerausweis).

Nach der Anmeldung ist ein Gespräch mit dem Erprobungsstufenteam oder dem Oberstufenteam geplant. Erreichbar ist die Schule unter Tel. 0 23 53/ 54 51 oder per E-Mail an sekretariat@afg-halver.de.

Humboldtschule

Anmeldungen zum neuen Schuljahr an der Humboldtschule sind im kommenden Monat von Montag, 22., bis Mittwoch, 24. Februar, möglich.

Anmeldeformulare finden sich auf der Homepage der Schule beziehungsweise werden auch von den jeweiligen Grundschulen übergeben. Die konkrete Anmeldung erfolgt nach wie vor persönlich. In den kommenden Tagen wird dazu ein Terminkalender auf der Homepage eingerichtet. Darüber soll ein Termin für die Anmeldung reserviert werden, so der Plan.

Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen mitzubringen: