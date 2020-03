Halver - Noch nicht abgeschlossen sind die Anmeldungen an den beiden weiterführenden Schulen in Halver. Die Stadtverwaltung gab aber dennoch die ersten Zahlen bekannt.

„Ich denke, es kommen an beiden Schulen noch Anmeldungen dazu“, sagte Kai Hellmann im Ausschuss für Bildung und Jugend. Die Zahlen, die er den Mitgliedern vorlegte, könnten sich noch verändern.

Nach aktuellem Stand haben sich für das kommende Schuljahr am Anne-Frank-Gymnasium 89 Schüler angemeldet – 82 waren es im Vorjahr. 55 der neuen Schüler kommen aus Halver, 34 aus Nachbarkommunen, das sind zehn auswärtige Schüler mehr als im Vorjahr. An der Humboldtschule starten im Sommer 55 neue Schüler. Von ihnen kommen 48 aus Halver, sieben von auswärts. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die Humboldtschule nach aktuellem Stand in diesem Jahr zwei Anmeldungen mehr, gleich viele davon von auswärts.

Auch Primusschüler wechseln ans AFG

In Halver starten beide weiterführenden Schulen dreizügig. Am AFG werden die Klassen „sehr voll“, wie Kai Hellmann im Bildungsausschuss anmerkte. An der Humboldtschule sind die Klassenstärken geringer. Ans AFG wechseln erstmalig auch Schüler der Primusschule Schalksmühle und absolvieren dort die Oberstufe. Der erste Jahrgang macht an der Schule, die von Jahrgang 1 bis 10 durchgeht, seinen Abschluss. Begonnen hatte der Jahrgang jedoch nicht in der 1., sondern in der 5. Klasse. Aus Halver wechseln im Sommer acht Schüler an die Gesamtschule in Kierspe, sieben an die Realschule Wipperfürth, sechs besuchen Förderschulen und von acht Schülern gibt es bisher keine Rückmeldung.