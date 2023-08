Neue Ärztin in Praxis in Halver

Von: Thomas Machatzke

Fünf Ärzte umfasst das Team der Praxis an der Frankfurter Straße nun mit „Neuzugang“ Andrea Piepenstock (Mitte). Dr. Matthias Zöpfgen (links), Dr. Reimer Böhm (Zweiter von links), Dr. Ryan Naglatzki (Zweiter von rechts) und Kerstin Hefendehl (rechts) freuen sich über die Verstärkung. © Thomas Machatzke

Andrea Piepenstock verstärkt die größte Hausarztpraxis in Halver.

Halver – Die größte Hausarztpraxis in Halver wird noch ein bisschen größer: Zu Dr. Reimer Böhm, Dr. Matthias Zöpfgen, Kerstin Hefendehl und Dr. Ryan Naglatzki (Weiterbildungsassistent) hat sich an der Frankfurter Straße seit dem 1. Juli Andrea Piepenstock gesellt, die die Praxis zunächst in Teilzeit verstärkt. Die 44-jährige Piepenstock ist Lungenfachärztin und Internistin und hat zuletzt als Pneumologin im Medizinischen Versorgungszentrum am Dortmunder Phoenixsee gearbeitet.



Andrea Piepenstock kehrt damit ins Sauerland zurück. Wobei sie keine gebürtige Sauerländerin ist. Piepenstock stammt aus der Südpfalz, hat in Landau ihr Abitur gemacht und danach in Mainz Medizin studiert. Nach Schalksmühle kam sie danach der Liebe wegen, hatte im Studium ihren heutigen Ehemann kennengelernt. „Einen Sauerländer kriegt man nicht hier weg“, hat Piepenstock lernen müssen und ist kurzum selbst Wahl-Sauerländerin geworden.



Nach dem Studium hat Andrea Piepenstock zunächst von 2006 bis 2018 im Klinikum in Hellersen als Internistin gearbeitet und dort auch die Ausbildung und Prüfung zur Pneumologin gemacht. Als Funktionsoberärztin war sie in Hellersen auch schon häufig zuständig für den Bereich des Schlaflabors. Nach ihrem Wechsel 2018 in die Lungenfachklinik in Hemer legte Piepenstock dort die Prüfung zur Schlafmedizinerin ab. Wenig später bekam sie das Angebot, im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Dortmund zu arbeiten und war danach 18 Monate am Phoenixsee tätig, dort ausschließlich als Lungenfachärztin.



„Die Arbeit nun in der Hausarztpraxis ist wieder sehr viel vielfältiger von den Krankheitsbildern“, sagt Andrea Piepenstock nach dem ersten Monat in Halver, „man muss nicht nur die richtige Diagnose stellen. Ich muss nun auch die KV-spezifischen Regeln für eine Hausarztpraxis lernen. Das ist sehr viel anspruchsvoller als in einer pneumologischen Facharztpraxis. Aber die Kollegen sind sehr geduldig und zeigen mir viel. Ich bin gut aufgenommen worden.“



Vor allem sind die Kollegen an der Frankfurter Straße froh, mit Andrea Piepenstock, die mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern in Schalksmühle lebt, eine weitere Mitstreiterin gefunden zu haben. „Das ist wieder ein Baustein zur Sicherung der langfristigen hausärztlichen Versorgung für den Standort Halver“, sagt Dr. Reimer Böhm. Sein Kollege Dr. Matthias Zöpfgen pflichtet bei: „Wir sind froh, für die Praxis eine kompetente Ärztin gefunden zu haben, die das Team verstärken möchte.“



Auch fachlich stellt sich die Praxis mit der Lungenfachärztin und Schlafmedizinerin noch einmal breiter auf, wovon der Standort in Halver ebenfalls profitiert. Die Erfahrungen von Piepenstock in der Schlafmedizin sollen in Zukunft auch in Halver genutzt werden mit einem ambulanten Schlafscreening-Angebot. Für die Patienten und die Praxis eine zusätzliche Möglichkeit und damit ein absoluter Gewinn.