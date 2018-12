Anbau der Humboldtschule in Halver kurz vor Fertigstellung

+ © Opfermann Die Dämmung ist am dreigeschossigen Neubau komplett angebracht, bis Dienstag sollen nun auch die roten Fassadenplatten montiert werden. © Opfermann

Halver - Am Anbau der Humboldtschule sind zwar in den vergangenen Wochen weitere Fortschritte gemacht worden, aber ein Teil der Arbeiten hat sich aufgrund der momentanen Auftragslage im Handwerk verzögert. Mit den baulichen Maßnahmen will man noch in diesem Jahr fertig werden.