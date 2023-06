Umgehungsstraße: Ampelausfall sorgt für gefährliche Situationen

Von: Thilo Kortmann

Eine Ampelanlage ist ausgefallen. Das sorgt für gefährliche Situationen auf einer Straße, die als Umgehungsstraße dient.

Halver/Meinerzhagen – Gefährliche Verkehrssituation an der Umgehungsstraße: Die Ampelanlage nähe des Kreisels in Richtung Lüdenscheid (an der Kreuzung B229 und Remscheider Straße) ist seit Donnerstag ausgefallen. Auf der viel befahrenen Straße müssen die Verkehrsteilnehmer gerade gut aufpassen, da nur noch das gelbe Ampellicht aufleuchtet. Wegen der Zunahme des Lkw-Verkehrs auf der Strecke ist zurzeit gerade deshalb an der Kreuzung Vorsicht geboten.

„Seit Donnerstagmorgen ist die Ampel ausgefallen. Wir haben es an Straßen.NRW weitergegeben. Mehr können wir nicht tun“, sagt dazu auf Nachfrage Lutz Eicker vom Ordnungsamt der Stadt Halver. Lediglich an Wochenenden und Feiertagen würde man die zuständige Wartungsfirma, die sich um den Steuerkasten an der Ampelanlage kümmere, direkt anrufen.



Auch in Meinerzhagen war abends an der Oststraße eine Ampelanlage ausgefallen. Am Freitagmorgen war der Ausfall wieder behoben. „Das hatte sicherlich mit dem Unwetter zu tun“, sagt Andreas Berg von Straßen.NRW. Wo hingegen der Ampelausfall in Halver eine schwerwiegendere Ursache habe. „Da wird ein Bauteil kaputt gegangen sein, deshalb dauert die Reparatur etwas länger“, so Berg.