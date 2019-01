Hier können Halveraner romantisch "Ja" sagen

Halver – Die Hochzeit in ganz besonderem Rahmen genießen – das ist möglich mit sogenannten Ambientetrauungen, zu der die Stadt auch 2019 allen Hochzeitspaaren die Möglichkeit bietet.

Möglich sind diese besonderen Trauungen sowohl in der Heesfelder Mühle als auch im Regionalmuseum Villa Wippermann.

Trauungen in der Mühle

Das rustikale Trauzimmer in der Heesfelder Mühle bietet Platz für circa 25 Personen. Nach der Eheschließung besteht die Möglichkeit, sowohl in den Räumen, als auch im Außenbereich in ländlicher Atmosphäre mit einem Glas Sekt auf das Ereignis anzustoßen. Bei Interesse an einer Besichtigung des Trauzimmers können sich die künftigen Brautpaare unter Tel. 0 23 53/13 78 28 mit dem Verein Heesfelder Mühle in Verbindung setzen.

Trauungen in der Heesfelder Mühle sind an folgenden Terminen möglich:

4. Mai

15. Juni

20. Juli

17. August

21. September

19. Oktober

Auch Regionalmuseum für Brautpaare geöffnet

Die Stadtverwaltung weist außerdem darauf hin, dass neuerdings auch im Regionalmuseum „Villa Wippermann“ geheiratet werden kann. Heiratswillige Paare können dort während der üblichen Öffnungszeiten und nach Absprache des Standesamts mit dem hiesigen Heimatverein die Ehe schließen. Zur Terminreservierung und Anmeldung der Eheschließung sollten sich Interessenten rechtzeitig mit dem Standesamt unter der Rufnummer0 23 53/7 31 32 in Verbindung setzen.