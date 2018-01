Heiraten in der Heesfelder Mühle

+ © Hesse Das rustikale Trauzimmer befindet sich in dem Gebäude an der Heesfelder Mühle. © Hesse

Halver - Heiraten in einem besonderen Rahmen, mit einem einzigartigen Ambiente – davon träumen viele zukünftige Ehepaare. Der Tag der Hochzeit soll der schönste werden und dafür muss der Ort passen. Die Stadt Halver bietet Ambiente-Trauungen in der Heesfelder Mühle an.