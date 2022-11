Ein neuer Hochzeitswald im MK

Von: Florian Hesse

Teilen

winke.jpg © Salzmann, Monika

Unterhalb des städtischen Grillplatzes am Winkhof könnte im Laufe der kommenden Jahre ein Hochzeitswald heranwachsen. Den entsprechenden Vorschlag hatte die CDU-Fraktion im Halveraner Rat im Juli dieses Jahres eingebracht.

Halver - Stimmen der Planungsausschuss am Mittwoch und danach Hauptausschuss und Rat der Vorlage zu, dürfte dem kleinen Wäldchen im Osten der Stadt nichts mehr im Wege stehen.

Die CDU hatte damals gebeten, die Pflanzung eines Hochzeitwaldes in der Ratsperiode nach den Sommerferien zu prüfen. Dieser Antrag wurde in der Ratssitzung am 26. September an den Arbeitskreis für Energie und Umwelt verwiesen. Im Rahmen dieser Arbeitskreissitzung wurde unter anderem das ökologische Projekt „von der Quelle bis zur Mühle“ im Hälvertal vorgestellt.



Bei den vorhandenen Flächen bietet sich nach Meinung der Verwaltung in Abstimmung mit den Kooperationspartnern dieses Projekts insbesondere eine Fläche zwischen der Howarde und Winkhof an. Dieser sehr breite Grünstreifen könnte derart als Hochzeitswald genutzt werden, dass demnächst dort eine Anzahl von etwa 100 beispielsweise Obstbäumen angepflanzt werden würde, so die Vorlage von Kämmerer Simon Thienel.



Potenzielle Interessenten würden sich dann bei Bedarf einen bereits gepflanzten Baum aussuchen und diesen mit einer kleinen Tafel für sich markieren. Nach Ansicht der Verwaltung ist es sinnvoller, dass die Bäume auf dieser Fläche direkt professionell durchgepflanzt werden und nicht „Baum für Baum“ von den Hochzeitspaaren zeitversetzt gepflanzt wird.



Für jeden Hochzeitsbaum würde neben den üblichen standesamtlichen Gebühren ein Kostenersatz in Rechnung erstellt. Im Arbeitskreis Energie und Umwelt wurde die vorgeschlagene Vorgehensweise positiv gesehen, heißt es abschließend.