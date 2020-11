Einblick in den Kita-Alltag: „Mit Abstand können wir nicht arbeiten“

Coronavirus in Halver

+ © Sarah Lorencic Abstand halten scheint nicht möglich. Die Kinder schnappen sich die Kamera, holen Puzzle und sitzen schnell neben der Reporterin am frisch desinfizierten Tisch. © Sarah Lorencic

Kitas sind geöffnet. Das Leben in den Einrichtungen verläuft auf dem ersten Blick wie immer. Kein Abstand, keine Masken, viele Menschen in einem Raum. Auf dem zweiten Blick wird die Sicht klarer. Wir waren einen Vormittag zu Gast in der evangelischen Kita Pusteblume und durften miterleben, wie der Alltag am Bächterhof abläuft.