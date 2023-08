Alles neu in der Oberbrügger OGS

Von: Carolina Ludwig

Vor allem über die neue Küche – das „Herzstück“, wie sie OGS-Leiterin Beate Kolb nennt – freut man sich in Oberbrügge. Hier soll im Winter gemeinsam gebacken werden oder die Eltern während des Elterncafés mit Waffeln von den Kindern versorgt. © Ludwig

Neue Räume, neues Konzept, neue Begeisterung – die OGS an der Grundschule Oberbrügge hat nach langem Warten und einigem Missmut unter den Eltern einen Neustart hingelegt.

Halver – „Ich bin sehr, sehr glücklich damit“, sagt die OGS-Leitung Beate Kolb, während sie stolz die neuen Räume im Obergeschoss des Bürgerhauses präsentiert. Es riecht nach Farbe und neuen Möbeln und noch wirken die Räume ein wenig steril, auch wenn in den Ecken Spielzeug, Kissen, Malsachen und Bastelutensilien liegen. Erst am 14. August seien die Kinder eingezogen, mit strahlenden Gesichtern und vor Staunen offen stehenden Mündern. „Wir haben das ein bisschen wie Weihnachten gestaltet“, erzählt Kolb. Die 18 neuen Kinder kennen es nicht anders, aber für die restlichen 22 sei die Erweiterung der OGS und der Einzug in den ehemaligen Schießstand eine große Bereicherung gewesen. Einige hätten sogar tatkräftig mitgeholfen und Materialien gepackt. „Wir haben einen Jungen, der identifiziert sich jetzt richtig mit ,seiner’ OGS, weil er so viel geholfen hat“, erzählt Kolb.

Die Identifikation, das „Zuhause-Gefühl“ und vor allem viel Gestaltungsspielraum für die Kinder stehen für sie ganz weit oben. Denn mit dem Einzug wurde auch ein neues Konzept eingeführt, was sich in den ersten Tagen bereits bewährt hat: Wenn die Kinder Schulschluss haben, können sie zunächst selbst entscheiden, ob sie etwas essen, ihre Hausaufgaben machen, oder erst einmal spielen oder entspannen möchten. „Viele Kinder sind einfach durch nach dem Unterricht“, weiß Kolb.

Kinder wissen in der Regel, was sie brauchen.

Wenn sich die Kleinen ohnehin nicht mehr konzentrieren können, sei das nicht nur für sie, sondern auch für das Personal frustrierend. „Dann verlange ich ja etwas, wo ich weiß, dass es das Kind gerade einfach nicht schafft“, sagt Kolb. Das alte Konzept habe immer wieder zu Konflikten geführt. Deshalb dürfen die Kinder nun selbst entscheiden – in einem gewissen Rahmen: Bis 14 Uhr muss gegessen und bis 15 Uhr die Hausaufgaben erledigt sein. „Das klappt wunderbar“, freut sich Kolb, „Kinder wissen in der Regel, was sie brauchen.“

Mitbestimmung gibt es auch in der Kinderkonferenz, die in Zukunft wieder einmal im Monat stattfinden soll. Vor allem im alten OGS-Raum, der nun überwiegend als Rollenspielbereich mit einem kleinen Kaufladen, einer Kinderküche, einem Puppenhaus, einer Ritterburg und in Zukunft auch einem großen Spiegel zum Verkleiden genutzt wird, sollen sie mitbestimmen und ihre Wünsche äußern können.

Im alten OGS-Raum wurde der Rollenspielbereich mit einem kleinen Kaufladen, einer Kinderküche, einem Puppenhaus, einer Ritterburg und in Zukunft auch einem großen Spiegel zum Verkleiden eingerichtet. © Ludwig, Carolina

Die „richtige“ Küche – von der Wessing Home Company in Oberbrügge zu einem sehr großzügigen Preis zur Verfügung gestellt und aufgebaut – ist in der neu gestalteten OGS in den alten Schießstand gewandert. Hier kann im Winter gebacken werden, auch ein Elterncafé soll eingeführt werden.

Das ehemals verschlossene Fenster wurde zu einem bodentiefen Fenster umgebaut und fungiert nicht nur als zweiter Notausgang auf das Dach des Laubenganges, sondern auch als Blick nach draußen – eine Neuheit für die Oberbrügger OGS-Kinder, denn durch die Dachfenster war das bisher gar nicht möglich. Nebenan ist noch ein kleiner Raum für den Kreativbereich beziehungsweise die „Matschküche“, wie es Beate Kolb nennt. Hier ist freies, kreatives Werkeln erlaubt. Was sie wann machen, ob oben, unten oder draußen, das können die Kinder frei wählen – wie sie es auch zu Hause könnten.

Der Kreativbereich – oder auch die „Matschküche“, wie Beate Kolb sagt. Hier können die Kinder ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen und gestalten, worauf sie gerade Lust haben. © Ludwig, Carolina

Denn während die anderen Schüler nach dem Unterricht abgeholt werden und ihre Zeit im eigenen Kinderzimmer verbringen können, bleiben die OGS-Kinder im Umfeld „Schule“, einige auch in den Ferien. Für Beate Kolb und ihr Team bedeutet das: Die OGS-Räume werden zum Kinderzimmer, zum Zuhause. Dass nicht nur die Räume, sondern auch die Spielsachen und der Außenbereich den Bedürfnissen gerecht werden können, sei daher „ganz wichtig“ und sie sehr dankbar, dass die Stadt die OGS entsprechend ausbauen lies – trotz langer Wartezeit. „Das ist nicht selbstverständlich“, findet Kolb.

In Oberbrügge habe man zudem das große Glück, mit nur 40 Kindern eine familiäre Atmosphäre zu haben. „Das ist ein Luxus, das weiß ich wirklich zu schätzen“, sagt sie. Mit ihr sind mittlerweile sieben Mitarbeiter in der Oberbrügger OGS beschäftigt, für die Ausgabe des Mittagsessens, das frisch in der Lindenhofschule zubereitet wird, habe man außerdem eine Küchenkraft – „der Gewinn unseres Lebens“, sagt Kolb, schließlich habe man bisher eine Erzieherin für die Ausgabe abstellen müssen.

So sah der alte Schießstand noch im April aus: dunkel und mit verriegeltem Fenster. © Ludwig, Carolina

Fünf neue Dachfenster spenden nun viel Licht. Das bodentiefe Fenster ermöglicht erstmals den Blick nach draußen. © Ludwig, Carolina

Die Rückmeldungen, nicht nur von den Kindern, sondern auch der Eltern, fallen laut Kolb bisher positiv aus. „Ich habe den Eindruck, dass sie ihre Kinder hier gut aufgehoben sehen“, sagt sie. Und die Zahlen geben ihr Recht: Nachdem im vergangenen Sommer nach Beitragserhöhungen trotz gleichbleibendem Angebot noch sieben von 37 Kindern abgemeldet und die Stadt kritisiert wurde, nehmen nun 40 Kinder die Betreuung im Offenen Ganztag in Anspruch. Alleine 18 kamen aus dem ersten Schuljahr hinzu.