Kirmes 2019: Erste Bewerbungen liegen vor

Halver - Vier Tage lang tönte laute Musik durch die Innenstadt, viele Besucher – auch von außerhalb – strömten nach Halver – und mit einem Schlag ist alles wieder vorbei. Die 374. Halveraner Kirmes ist Vergangenheit.

Mit dem Feuerwerk am späten Montagabend wurde der Rummel beendet. Doch traurig braucht keiner sein, denn der Termin für das kommende Jahr steht bereits: Vom 21. bis 24. Juni 2019 verwandelt sich die Innenstadt wieder in einen großen Rummel. Bis dahin können Besucher in schönen Erinnerungen schwelgen. Für die Organisatoren war die Kirmes ein voller Erfolg.

„Für das Wetter am Freitag konnte keiner was“, sagt Lutz Eicker, aus dem Fachbereich Bürgerdienste, der als „Platzwart“ das Halveraner Volksfest maßgeblich organisiert. Durch den vierten Kirmes-Tag am Montag hätten die Schausteller den verhaltenen Auftakt weitgehend kompensieren können. „Die meisten waren zufrieden“, hat Eicker im direkten Gespräch feststellen können.

Meldeschluss 30. November

Erhärtet wird die Aussage durch ein Phänomen, das Eicker auch schon aus den vergangenen Jahren kennt. Der ein oder andere Betreiber von Buden und Karussells hat ihm noch während der Veranstaltung die Bewerbung für das kommende Jahr in die Hand gedrückt. „Eigentlich hätten die ja Zeit bis zum 30. November“, überlegt der Platzwart, hat die Unterlagen aber bereits abgelegt.

Wie die Kirmes dann im nächsten Jahr aussieht, ist noch nicht ganz sicher. Eickers Einschätzung nach hat sich die Hinzunahme der Parkflächen des Fachmarktzentrums unter anderem für das Riesenrad bewährt. Ob man sie wieder in Anspruch nehmen kann, sei noch nicht geklärt.

Das Absperr- und Sicherheitskonzept wird ohnedies von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Ein besonderer Dank der Stadt habe zwei heimischen Unternehmen zu gelten, sagt Eicker weiter. Der Containerdienst Misterek und Gliese sowie das Bauunternehmen Dohrmann hätten die Container für die Absperrungen gestellt und befüllt – ohne eine Rechnung zu schreiben. „Wir sind Halveraner, wir stehen zur Kirmes“, habe es geheißen. Das kommt am Ende dem Budget zugute.

Die Stadt Halver als Veranstalter bewegt mit der Kirmes rund 30 000 Euro und refinanziert diese Summe aus den Gebühren der Betreiber. Einen Gewinn darf sie als Veranstalter nicht machen. Am Ende muss daher möglichst die Null stehen, erklärt Lutz Eicker.

Für die Polizei in Halver ist die Kirmes immer eine kleine Herausforderung. Doch auch in diesem Jahr gab es nur wenig Vorfälle, bei denen die Beamten zur Stelle sein mussten. „Es verlief alles ohne große Zwischenfälle. Es hat alles gut geklappt“, resümiert Polizeihauptkommissar Nils Haböck.

Los ging die Kirmes am Freitag- und Samstagabend für die Beamten mit einigen kleinen Einsätzen. Aufmerksamkeit zog vor allem ein 26-jähriger Mann aus Halver in der Nacht von Freitag auf Samstag auf sich, der vor der Gaststätte Zum Löwen an der Frankfurter Straße mit einer Gaspistole um sich schoss. Dabei verletzte er eine Person durch den lauten Knall. Er wurde von den Beamten festgenommen und ins Gewahrsam nach Lüdenscheid gebracht. Der 26-Jährige erhielt eine Anzeige unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

„Am Sonntag und Montag war es dann ruhig“, sagt Haböck. Lediglich zum Ende der Kirmes am Montagabend gab es „zwei Streithähne, die nicht gehen wollten“. Die Beamten zeigten ihnen dann den Weg nach Hause.

Schlägereien und Drogenbesitz

Insgesamt erteilte die Polizei Halver – über die vier Tage verteilt – 30 Platzverweise aus verschiedenen Gründen. Außerdem schrieben die Beamten acht Anzeigen, darunter Anzeigen wegen Körperverletzung nach einer Schlägerei, Besitz von Betäubungsmitteln und Diebstahl. „Letztes Jahr hatten wir extrem wenig Vorfälle auf der Kirmes“, erinnert sich Nils Haböck. In diesem Jahr sei es wieder so viel wie in den Jahren davor gewesen.

Die Polizei selbst beschreibt ihr Auftreten als „freundlich und konsequent“. Dafür wurden die Beamten laut Nils Haböck sowohl von Bürgern als auch von der Stadt und dem Ordnungsamt gelobt.

„Nur wenig Knöllchen verteilt“

In Sachen Straßensperrungen war die Stadt der Organisator. Lutz Eicker vom Ordnungsamt ist zufrieden mit dem Absperrkonzept in diesem Jahr. „Wir haben nur wenig Knöllchen verteilt“, sagt er.

