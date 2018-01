Kritische Debatte bei der Ortsunion

+ © Othlinghaus © Othlinghaus

Halver - „Wir werden jene, die versuchen, den Konservativen das Wasser abzugraben, in der parlamentarischen Arbeit stellen und deren aberwitzige Ideen offenlegen.“ Mit diesem Versprechen, bei dem er die darin angesprochene AFD nicht direkt erwähnte, war am Dienstag der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Matthias Heider zur Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Halver in die Gaststätte „Zum Berliner Platz“ gekommen.