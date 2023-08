Mit 143 Schülern auf Chorfahrt

Von: Florian Hesse

Teilen

Zur Intensivprobe hatte sich der Schulchor des AFG aufgemacht. © Jansen

Schon im August wird für das Adventskonzert gearbeitet.

Am Dienstagmorgen brachen 143 Chor-Schülerinnen und -Schüler des Anne-Frank-Gymnasiums zur Chorprobenfahrt in das Musikbildungszentrum Südwestfalen (MbZ) in Bad Fredeburg auf, um sich unter der Leitung ihres Musiklehrers Stefan Lehmkuhl vier Tage lang in hocheffektiven Intensiv-Proben auf die diesjährigen Adventskonzerte vorzubereiten.

Auf dem Programm stand unter anderem die Einstudierung der erst 2019 komponierten Samba-Messe von Bob Chilcott. Bei den Proben wurde der langjährige AFG-Musiklehrer erstmals von Christoph Hönig, ehemals Leiter der Musikschule Ascheberg, und von den beiden ehemaligen AFG-SchülerInnen Tilo Völzke und Aylina Westermann unterstützt.



Nun freuen sich die hochmotivierten Chorschüler ebenso wie ihr Chorleiter darauf, dass in diesem Jahr nach endgültigem Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen neben dem Konzert in der geräumigen Stadthalle Hagen am ersten Adventssonntag, Sonntag, 3. Dezember, 11.30 Uhr, auch erstmals seit 2019 wieder ein AFG-Chorkonzert in Halver stattfinden kann, und zwar am Samstag, 2. Dezember, 15 Uhr, katholische Kirche Christus-König.