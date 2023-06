Höhere Handelsschule: 46 Schüler feiern ihren Abschluss

Von: Björn Othlinghaus

Gemeinsam mit Eltern und weiteren Gästen feierten die jungen Frauen und Männer das Ende ihrer Schullaufbahn. © Othlinghaus, Björn

Insgesamt 46 Schülerinnen und Schüler aus vier Klassen der Höheren Handelsschule freuten sich gemeinsam mit ihren Eltern über ihr Fachabitur – und nahmen im Atrium des Eugen-Schmalenbach-Berufskollegs ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Allerdings kann sich diese Zahl noch nach oben hin verändern.

Halver - Denn: Insgesamt waren 51 Schülerinnen und Schüler zur Prüfung zugelassen worden, einige haben somit noch die Chance, sich in der Nachprüfung zu bewähren.

Schulleiter Ulrich Frönthoff, der nicht anwesend sein konnte, wurde von Axel Zimmermann, Klassenlehrer der HH21E, vertreten, der die Jugendlichen zu ihrer feierlichen Verabschiedung begrüßte und ihnen gratulierte. Zimmermann erinnerte sich an „eines der kürzesten Schuljahre, die wir jemals hatten“, bei dem es nicht so viele Schulklassen gegeben habe wie in der Vergangenheit. Zimmermann sprach die Angst an, die viele, insbesondere Jugendliche, derzeit im Bezug auf ihre Zukunft haben.

Viele haben Angst vor der Zukunft

„Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine dauert an, der Klimawandel geht weiter, Menschen werden aufgrund ihres Glaubens, Aussehens oder ihrer Neigungen diskriminiert und bedroht, Preise schießen durch die Decke“, so Axel Zimmermann. Viele hätten daher Angst vor der Zukunft, Angst, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können, Angst, dass sie dabei zerbrechen, Angst davor, dass Lebensträume nicht in Erfüllung gehen. „Ich kann Ihnen diese Ängste nicht nehmen, aber Sie können aktiv daran arbeiten, dass die Zukunft positiver wird“, betonte Zimmermann.

Im Wesentlichen sei es auch der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Distanzunterricht geschuldet, dass zwar 125 Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung vor zwei Jahren gestartet haben, zum jetzigen Zeitpunkt aber nur 46 das Fachabitur erreicht haben. „So wenige waren es lange nicht“, betonte Axel Zimmermann, „aber umso stolzer können Sie auf sich sein, dass Sie es trotz Corona geschafft haben.“

46 junge Menschen freuten sich über ihren Abschluss an der der Höheren Handelsschule. Gestartet waren vor zwei Jahren noch 125 Schülerinnen und Schüler. © Othlinghaus

Im Anschluss an die Ansprache von Axel Zimmermann wandte sich noch Schulpfarrer Dirk Pollmann an die Schülerinnen und Schüler, denen er jeweils ein Amicelli mit auf den Weg gab: Der Name der Süßigkeit steht für Freundschaft, die auch nach der gemeinsamen Schulzeit im Mittelpunkt des weiteren Lebens der ehemaligen Schülerinnen und Schüler stehen soll, wünschte Pollmann den Jugendlichen.

Nach den Zeugnisübergaben durch die Klassenlehrerinnen und -Lehrer oder deren Vertreter – Sylvia Gonzalez, vertreten durch Mario Brenner, Muamera Boubaous, Christian Koch, vertreten durch Dirk Pollmann sowie Axel Zimmermann – sowie Fotos der einzelnen Abschlussklassen und des gesamten Jahrgangs, wurden noch jeweils zwei Schülerinnen und Schüler der Klassen für besondere Leistungen unterschiedlicher Art ausgezeichnet (» INFO-KASTEN). Den Abschluss der Verabschiedung und der Zeugnisübergabe bildet ein Sektempfang.