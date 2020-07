Bienenfutter statt Kaugummi: Automaten zur Rettung der Bienen hängen im MK

Kapseln für die Natur

+ © Jakob Salzmann Aus einem Kaugummi-Automaten wird ein Bienenfutter-Spender: Gabriele Müller-Seyfried ist die Initiatorin des Projekts. © Jakob Salzmann

Mit seinem leuchtenden Gelb fällt ein Automat, den das Aktionsbündnis Oberbrügge-Ehringhausen am Bürgerhaus am Nocken aufgestellt hat, auf Anhieb ins Auge. Doch was steckt dahinter?