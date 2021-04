Vereine befreien ihre Stadt vom Müll

Aktion „Sauberes Halver“

Drei große Halveraner Vereine machen gemeinsame Sache und mobil gegen die Verschmutzung der Stadt.

Die drei Vorsitzenden Peter Seyfried (TuS Oberbrügge), Lutz Wengenroth (TuS Ennepe) und Georg Bischofs (TuS Halver) eröffneten die 2. Auflage der Corona-Edition von „Sauberes Halver“. Noch bis zum 21. April kann jeder Halveraner mithelfen, seine Stadt vom Müll zu säubern. An verschiedenen Orten stehen dafür Container bereit, weil pandemiebedingt eine gemeinsame Sammelaktion nicht möglich ist.

Container an verschiedenen Standorten

Beim TuS Ennepe geht es am Samstag mit einer gemeinsamen Aktion ab 10 Uhr weiter (Container vor der FK-Söhnchen-Arena), in Oberbrügge stehen die Müll-Sammelbehälter vor der Katholischen Kirche und unterhalb der Einfahrt zu Biobauer Wolf und in Halver auf dem Gelände des Bauhofes. Jeder, der Müll im Stadtgebiet und den Außenbezirken sammelt, kann den Unrat hier loswerden.