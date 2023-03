Aktion Sauberes Halver startet im April

Von: Carolina Ludwig

Bei der letzten Aktion in 2022 haben viele Halveranerinnen und Halveraner mitgemacht und viel Müll gesammelt. © (Archivfoto) Seyfried

Arbeitshandschuhe an, Müllsack in die Hand und los geht’s! Auch in diesem Jahr findet wieder die Aktion „Sauberes Halver“ statt. Vom 15. bis zum 22. April soll das Stadtgebiet aufgeräumt werden.

Halver – Etwa 50 Kubikmeter – also fünf volle Container – seien jeweils in den vergangenen Jahren zusammengekommen. „Das ist schon immer bemerkenswert“, lobt Bürgermeister Michael Brosch das Engagement. Beteiligen würden sich unter anderem Schulen, die Jägerschaft, Halveraner Vereine, aber auch Familien oder einzelne Personen. „Die nehmen dann zum Sonntagsspaziergang die Mülltüte mit“, freut er sich.

Gefunden würden regelmäßig Müll und Unrat quer durch alle Abfallgruppen hinweg. Vom Klassiker der im Wald entsorgten Altreifen über gewöhnlichen Sperrmüll – der in Halver extra zur Vermeidung von illegalen Müllkippen kostenlos abgeholt wird – bis hin zu Getränkekartons und -dosen. „Es gab auch mal ein unschönes Erlebnis, da hat eine Schülergruppe im Wald einen blauen Müllsack gefunden und da lag dann leider ein toter Hund drin“, erinnert sich Brosch zurück. „Es ist schade, dass wir solche Aktionen brauchen“, betont er. Umso dankbarer sei er für das Engagement der Halveraner, die jedes Jahr tatkräftig anpacken.

Im Wald findet man nicht nur den „gewöhnlichen“ Müll aus Dosen, Getränkekartons und Zigarettenkippen, auch größere Dinge werden dort immer wieder entsorgt. © (Archivfoto) Seyfried

Auch 2023 soll das während der Pandemie eingeführte dezentrale Konzept beibehalten werden. Statt an einem Tag mit einem gemeinsamen Abschluss wird eine ganze Woche lang gesammelt. So könne jeder selbst entscheiden, wann das Wetter gut genug ist oder wie früh man für die Aktion aufstehen möchte, sagt Brosch. In den vergangenen Jahren habe man dank dieser Flexibilität noch mehr Teilnehmer gewinnen können.

Es ist schade, dass wir solche Aktionen brauchen. Umso dankbarer bin ich für die Halveraner, dass sie sich von der Aktion ansprechen lassen.

Nachdem in der Bürgermeistersprechstunde Wünsche von Anwohnern geäußert wurden, wird in diesem Jahr auch in Anschlag an der K37 in Höhe der Glascontainer eine Sammelstelle eingerichtet. Die weiteren Abgabestellen sind der Bauhof an der Elberfelder Straße 35, der Biohof Wolf an der Heerstraße 117 in Oberbrügge und das Vereinsheim des TuS Ennepe an der Friedrichshöhe. Besonders stark verschmutzte Park- und Rastplätze oder wilde Müllkippen können per E-Mail an sauber@halver.de gemeldet werden. „Größere Abladungen holen wir dann selbst mit dem Bauhof ab“, erklärt Brosch. Die Sammelstellen sollen vom 15. bis zum 22. April bereitstehen. Für die Woche nach den Osterferien habe man sich bewusst entschieden, „da in der Vergangenheit die Beteiligung gerade von jungen Menschen sehr hoch war“, wie der Bürgermeister erklärt und man vermeiden wolle, dass die Aktion mit der Ferienzeit kollidiere.

Wer möchte, kann Fotos von seinen Sammelaktionen und den Ergebnissen ebenfalls an die E-Mail-Adresse sauber@halver.de schicken. Aus den eingeschickten „Beweisfotos“ soll dann wieder ein Sieger ausgewählt und bei einer Siegerehrung gekürt werden, der Termin dafür wird laut Mitteilung der Stadt noch bekannt gegeben.

Schicken Sie uns Fotos

Wie jedes Jahr freuen wir uns auch in diesem über Bilder und kurze Erlebnisberichte von ihrer Müllsammlung. Mit wem waren Sie wo unterwegs, was haben Sie gefunden und wieso haben Sie an der Aktion in Ihrer Stadt teilgenommen? Wir veröffentlichen Ihre Fotos und Geschichten in unserer Zeitung. Schicken Sie uns Ihre Erlebnisse an aa@mzv.net.