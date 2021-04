Sauberes Halver: Jeder kann bei der Aktion mitmachen - Schicken Sie uns Ihre Fotos

Die Aktion Sauberes Halver findet wieder in einer Corona-Version statt. Über jeden, der mitmacht, freut sich die Stadt. So geht´s.

Halver – In der Stadt steht wieder der Frühlingsputz an. Zur Aktion Sauberes Halver laden Stadt und Stadtmarketingverein in der kommenden Woche ein. Zum wiederholten Mal wird es eine Corona-Version sein. Statt nur an einem Tag wird es eine ganze Woche lang die Möglichkeit geben, Halver aufzuräumen. Der Zeitpunkt der Aktion wurde wieder vor Einsetzen der Vegetation gewählt. In einigen Wochen wäre der Müll zum Teil nicht mehr sichtbar.

Alles, was es braucht, sind viele Helfer. Von Mittwoch, 14. April, bis Mittwoch, 21. April, läuft die Aktion. Aufteilungen in Gebiete wie sonst üblich gibt es nicht. Jeder kann sammeln, wo er möchte. Wer ohnehin spazieren geht, kann ab Mittwoch einen Müllsack und Arbeitshandschuhe mitnehmen. Wer sich für einen Weg entlang einer Straße entscheidet, ist gut beraten, eine Warnweste zu tragen. Das zeigen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren.



Container stehen an diesen Stellen bereit

Für die Entsorgung des Mülls stehen zwei Container bereit. Im Innenstadtbereich am Parkplatz des Baubetriebshofs sowie ein weiterer in Oberbrügge-Ehringhausen am Parkplatz des Biohofs von Michael Wolf. Im vergangenen Jahr kam die Corona-Version gut an. Darauf hofft Michael Brosch auch dieses Jahr. Selbstverständlich sei es nämlich nicht, sagt der Bürgermeister von Halver.