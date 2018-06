Pflanzentauschbörse der Grünen

+ © Othlinghaus Der Ortsverband Halver von Bündnis 90/Die Grünen – hier Eva Niesler (2. von rechts) vom Vorstand – haben am Samstag am Wandertreff Winkhoff eine Pflanzentauschbörse veranstaltet – ein Beitrag zur Initiative „Halver blüht auf“. © Othlinghaus

Halver - Mit einer Pflanzentauschbörse am Wandertreff Winkhof beteiligte sich der Grünen-Ortsverein Halver am Samstag an der Initiative „Halver blüht auf“ des Baumvereins Halver, die dazu beitragen möchte, die in den letzten Jahren stark rückläufige Insektenpopulation in Halver und Umgebung wieder auf einen angemessenen Stand zu bringen.