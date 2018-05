Kunst gegen Cyber-Mobbing

Halver - Das Anne-Frank-Gymnasium (AFG) beteiligt sich an einem Wettbewerb zum Thema Cyber-Mobbing.

Zu dem vom Rotary Club ausgeschriebenen Projekt „Take Care – Be Fair“ wollen sich Sechstklässler des AFG künstlerisch mit der Problematik auseinandersetzen.

Jens Braeuker, Präsident des Rotary Clubs Lüdenscheid-Zeppelin, stellte der Klasse 6c am Donnerstagvormittag das Projekt vor, das bereits zum vierten Mal durchgeführt wird. Cyber-Mobbing sei ein ernstes und an Schulen sehr wichtiges Thema, das sich nicht wegdiskutieren lasse.

„Von ein bisschen veräppeln bis zu ganz dramatischen Sachen ist alles dabei“, schilderte Braeuker. „Für den Einzelnen ist das dann nicht lustig.“ Außerdem sollte man im Hinterkopf haben, dass Cyber-Mobbing – zumindest sobald man strafmündig ist – auch eine Straftat darstelle. Einer der Projektpartner ist daher auch die Polizei.

Projekt soll Schüler sensibilisieren

„Take Care – Be Fair“ hat sich zum Ziel gesetzt, Schüler für das Thema Cyber-Mobbing zu sensibilisieren und zu einer reflektierten Wahrnehmung anzuregen. Die Zivilcourage der Schüler soll gestärkt werden und letztlich soll so auch ein Rückgang von Fällen digitalen Mobbings erwirkt werden. Ein erster Schritt dazu ist die Aufklärung.

In einem Wettbewerb haben daher Schulklassen sowie Gruppen bis zu etwa 20 Personen Gelegenheit, ein kreatives Projekt zu entwickeln. In den vergangenen Jahren hätte es klassische Aufklärungsarbeit mit Flugblättern an den Schulen gegeben, aber auch ein Video oder eine tänzerische Darstellung seien unter den Beiträgen gewesen.

Eingesandt werden müssen die Projekte, die höchstens 15 Minuten lang sein dürfen, bis zum 20. Juni. Wenige Tage später, voraussichtlich am 28. Juni, werden sie dann einer Jury vorgestellt.

Gesichter als Projektionsflächen

Die Lehrerinnen Miriam Schulte und Dörte Täschner-Pollmann möchten mit der 6c für „Take Care“ einen künstlerischen Beitrag erarbeiten. Dabei wolle man sich an den Werken der Künstlerin Johanna Reich orientieren, die häufig Gesichter verfremde und diese dann als Projektionsfläche für unterschiedliche Inhalte nutze, erklärt Schulte. In diesem Stil soll eine Foto-Story entstehen. „Dabei kann man dann noch etwas über Bildbearbeitung lernen“, sagt Schulte.

Schulleiter Paul Meurer begrüßt die Teilnahme an dem Wettbewerb. „Das Projekt passt klasse, weil wir als digitale Schule auch Medien-Scouts ausbilden.“ Da am Anne-Frank-Gymnasium jeder Schüler sein eigenes Endgerät mitbringen kann, gibt es auch schon einmal Probleme, auch Fälle von Cyber-Mobbing. Diese sollen dann möglichst von Schülern selbst, den Medien-Scouts nämlich, bearbeitet und geregelt werden.

„Die Schüler sind viel näher dran als Lehrer, sie wissen, welche sozialen Medien aktuell in sind und was ihren Mitschülern unter den Nägeln brennt“, findet der Schulleiter. Diese Nähe zum Thema soll dann auch dabei helfen, den Wettbewerbsbeitrag zum Cyber-Mobbing auszuarbeiten. Meurer: „Wenn die Schüler schon ihre Endgeräte mitbringen, kann man damit auch etwas Kreatives machen.“