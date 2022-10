Affenpocken sind auch in Halver angekommen

Von: Jan Schmitz

Affenpocken sind in Halver angekommen: Einen Fall gibt es laut Gesundheitsamt bisher. © dpa

Nach einem ersten Nachweis im Juni in Menden gab es monatelang keine Fälle von Affenpocken mehr im Märkischen Kreis. Das hat sich inzwischen geändert.

Halver/Lüdenscheid - Wie das Gesundheitsamt des Kreises auf Anfrage mitteilte, sind bislang vier Affenpocken-Fälle im Kreis bestätigt worden – jeweils einer in Lüdenscheid, in Halver, in Iserlohn und in Menden. In allen Fällen waren es Männer mittleren Alters, die sich mit dem seltenen Affenpockenvirus infizierten, wie der Kreis auf Anfrage mitteilte. Das Gesundheitsamt rechnet mit weiteren Fällen, stuft die Gefährdung der Bevölkerung aber als gering ein.

Im Juli hatte die Weltgesundheitsorganisation aufgrund gehäuft auftretender Affenpocken-Infektionen die „Gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite“ ausgerufen. In Deutschland sind seit Mai 3 662 Infektionen nachgewiesen worden. Die meisten Betroffenen erkranken nicht schwer. Todesfälle sind bislang nur im Ausland bekannt geworden.



Auch im Märkischen Kreis hatten die infizierten Personen nach Angaben aus dem Kreishaus „allesamt milde Symptome“. Zu den klassischen Symptomen gehören Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, außerdem Flecken, Knötchen und Bläschen auf der Haut.



Ansteckung erfolgte mit großer Wahrscheinlichkeit im Märkischen Kreis

„In einem Fall konnte anhand der Kontaktpersonenermittlung mit großer Sicherheit nachvollzogen werden, dass die Ansteckung im Märkischen Kreis erfolgt ist“, teilte Kreissprecher Alexander Bange mit. Weitere enge Kontaktpersonen im beruflichen und privaten Umfeld seien dem Gesundheitsamt aber nicht bekannt. Personen mit einer Affenpocken-Infektion müssen für drei Wochen in Quarantäne. Das ist die Mindestzeit unter der Voraussetzung, dass die Bläschen dann abgeheilt sind. Eine vorzeitige Aufhebung der Isolation vor den 21 Tagen ist nicht vorgesehen. Derzeit, so Bange, befinde sich kein Infizierter mehr in Isolation.