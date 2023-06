Ärger mit Logo: Wirt muss Angebot für Biker & Co. neu benennen

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Das Road-Stop-Plakat hat Günter Melzer-Dost sofort entfernt, nachdem der Wirt erfuhr, dass auf der Bezeichnung ein Markenrecht besteht. Inhaber Hubertus Brand aus Mettmann besitzt fünf verschiedene Road Stops in NRW. Sogar europaweit ist die Marke rechtlich geschützt. © KORTMANN

Road Stop sollte das neue Angebot für Biker & Co. heißen. Doch eines hat Zum-Linken-Wirt Günter Melzer-Dost nicht bedacht: Auf den Namen hat ein Gastro-Unternehmen aus Mettmann ein Patent.

Halver – Günter Melzer-Dost hat im Internet gesucht, sah Bilder vom Road-Stop-Schriftzug und dachte sich: „Hey, das sieht doch gut aus, das verwende ich mal für mein eigenes Road-Stop-Logo.“ Als optisch schönen Hingucker für seinen neuen Biergarten am Lokal Zum Linken. Fortan wollte Melzer-Dost so mit seinem neu gestalteten Außenbereich Motorradfahrer, Fahrradfahrer, junge Leute und Wanderer und Wanderinnen anlocken, „um ein neues Publikum anzusprechen, weil meine Stammkundschaft sich mehr und mehr in der Nachbarschaft befindet“. Gegenüber seiner Wirtschaft liegt der Evangelische Friedhof.

Attraktiver Hingucker

Nach dem Erscheinen unsres Artikels meldete sich jedoch das Unternehmen Road Stop aus Mettmann. Die Kette betreibt fünf Road Stops in NRW: in Dortmund, Münster, Essen, Wuppertal und Mettmann. Zu der Konzept-Gastronomie gehört ein großes Holzhaus, Burger, Spareribs und mehr.

Davon ist die Halveraner Road-Stop-Version weit entfernt. Melzer-Dost, der die Wirtschaft Zum Linken seit 30 Jahren führt, hatte seinen sommerlichen Biergarten samt Zelt mit Elektrogrill und Currywurst-Maschine unwissentlich nach der Mettmanner Gastro-Kette benannt.

Verstoß gegen Markenrecht

„Der Inhaber in Halver verwendet die Markenrechte ohne Lizenz. Er verstößt gegen das Markenrecht“, erklärt Hubertus Brand, Geschäftsführer von Road Stop. Er wolle den Wirt über die Markenrechtsverletzung informieren, so der Road-Stop-Chef. Den Namen seines Unternehmens habe er sich nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit schützen lassen. Auf eine Klage habe man es allerdings nicht abgesehen, „mein Patentanwalt würde sich freuen, aber ich möchte Herrn Melzer-Dost nur Bescheid sagen, dass so etwas einfach nicht geht“, erklärt Hubertus Brand.

Auch weil das Halveraner Angebot mal so überhaupt nichts mit dem Original zu tun habe. „Jeder, der schon mal einen von unseren Road Stops besucht hat, der weiß, was dahinter steckt und wofür der Name steht“, so Brand. Für ein aufwendiges und durchdachtes Konzept. Im Fokus der American Lifestyle.

Dortmund, Essen, Wuppertal, Mettmann

Aus allen Wolken fiel Günter Melzer-Dost, der gar nichts von der Gastro-Kette wusste. Er sei von Herrn Brand angerufen worden und sei total überrascht gewesen, dass jemand auf den amerikanischen Begriff Road Stop ein Markenrecht besitze. „Ich habe das Plakat daraufhin sofort weggemacht“, so der Wirt. Bei der Gestaltung habe er ganz spontan mal im Internet recherchiert, habe sich Bilder angeschaut. „Die Bilder mit dem Schriftzug Road Stop haben mir besonders gut gefallen“, so der Wirt. Aus verschiedensten Quellen hab er sich dann das Logo zusammengebaut.

„Günters Grill“

„Aber klar, wenn dass jemandem gehört, dann geht das auch nicht“, findet der Gastronom. Das sei aber auch kein großes Problem, weil er auch schon einen neuen Namen gefunden habe. „Aus dem Biergarten wir jetzt Günters Grill“, erklärt er. Werbetechniker Michael Höngen mit Sitz am Mühlenberg kümmere sich ab sofort um die Gestaltung des neuen Plakats. Es werde jetzt ein Design, ganz individuell und genau auf sein Angebot zugeschnitten.

Konzept mit Bratwurst und Pils bleibt

Mit „Günters Grill“ dürfe es jetzt eigentlich auch keine Probleme geben, findet Melzer-Dost. Er wolle auch junge Menschen als Gäste gewinnen. Und beim bisherigen Konzept bleibe es auch: Bratwurst, Pommes, Pils oder süße Kaltgetränke. Und im Winter und bei schlechtem Wetter: Waffeln, Glühwein, Schnitzel. Und dann drinnen im über 100 Jahre alten Traditionslokal Zum Linken.