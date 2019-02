Regenbogenschule: Achtjährige bekommt Sprachpatin an ihre Seite

Spielerisches Lernen

+ © dpa Die neue Sprachpatin betreut ein achtjähriges Kind an der Regenbogenschule. © dpa

Halver - Über das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Märkischen Kreises wurden im Januar die ersten Sprachpaten an die Grundschulen geschickt. Auch in Halver gibt es seit Kurzem eine Sprachpatin an der Regenbogenschule am Pestalozziweg.