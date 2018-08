Bewährungsstrafe für Halveraner nach Schlägen mit Eisenstange

+ © dpa Ein Automechaniker aus Halver erhielt eine Bewährungsstrafe von acht Monaten. © dpa

Halver - Alle Unschuldsbeteuerungen des Angeklagten halfen nichts: Nach der Vernehmung weiterer Zeugen in der Fortsetzungsverhandlung zeigte sich Richterin Kristina Thies überzeugt, dass ein 60-jähriger Automechaniker aus Halver einem 38-jährigen Kunden am 11. Januar 2017 durch zwei Schläge mit einer Wagenheberstange eine schwere Platzwunde am Kopf zugefügt hatte.