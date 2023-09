Veganes Sommerfest an der Heesfelder Mühle

Von: Monika Salzmann

Ob spontaner oder geplanter Besuch: An der Heesfelder Mühle wurde es voll am Sonntag. © Jakob Salzmann

Bei strahlendem Sonnenschein erlebte das vegane Sommerfest an der Heesfelder Mühle am Sonntag einen gelungenen Neustart.

Halver – Sichtlich zufrieden zeigten sich Rüdiger Rohmann von der Photomanufaktur Rohmann und Teresa Brunsmeier von der Sound Bäckerei als Veranstalter mit der Resonanz. „Viele unbekannte Gesichter“, meinte Rüdiger Rohmann mit Blick auf viele neue Gäste.



Mit an Bord beim gemütlichen, familiären Mühlenfest in entspannter Atmosphäre waren der Verein Heesfelder Mühle, das Team des Cafés Heimatliebe und etliche Aussteller, bei denen es auf unterschiedlichste Weise um das Thema Vegan ging. Auch für Spiel und Spaß der kleinen Besucher war gesorgt. Zum Klettern und Herumtollen nach Herzenslust luden große Strohballen auf der großen Wiese ein. Wer Lust hatte, fand sich in der mobilen Kerzenwerkstatt von Gabriele Tatay ein und versuchte sich im Kerzentauchen. Stillsitzen hieß es bei „Malengel“ Carolin Tillmann, die Kindergesichter mit Schminke und Glitzertattoos verwandelte. Auch Handabdrücke mit Gips konnten die Jungen und Mädchen anfertigen. Gemeinsam mit Lilla Gebauer, die mit dem Kreativangebot vor Ort war, machte sich Kati Puley, die Power Yoga und Physiotherapie an der Heesfelder Mühle anbietet, beim Fest für eine Schule in Uganda stark. Mit Massage verwöhnen lassen und für die Schule spenden gelang in einem Atemzug.



Veganes Sommerfest an der Heesfelder Mühle Fotostrecke ansehen

Wie köstlich und abwechslungsreich die vegane Küche ist, konnten die Besucher an diversen Essensständen erfahren. Passend zum sommerlichen Wetter hatte Marla & Mathildas Genusswerkstatt - immer wieder gern gesehene Gäste an der Mühle - ihr Softeis dabei. Daneben gab’s Burger, neue Langos-Kreationen und mehr. Mit gutem Gewissen konnten die Besucher Honig-Alternativen am Stand der Vegablum KG aus Plettenberg genießen. An die Stelle von Met trat veganer Elfentrunk. Mit Antipasti-Tellern, Flammkuchen und Wein brachte sich das Café Heimatliebe in die Veranstaltung ein. Ihr Bier kredenzte die Landbrauerei Lambertus Bräu aus Linnich. Speisenvielfalt war ebenfalls am Foodtruck von Miteinander vegan Trumpf. Von indischem Kokos-Curry bis Milchreis mit Kirschen reichte das Essensangebot. Neben Beratung bot Ernährungsberaterin Jennifer Pettke auch gesunde Häppchen, die jeder mit wenig Aufwand selbst zubereiten kann, an. „Snacken war noch nie gesünder“, lautete daneben die Devise bei Cocoanel, wo es Naschwerk ohne Zucker gab. Lieblingssalate wie Omas Nudelsalat mit Mandarinen und Champignons - auf vegan getrimmt - steuerten zudem Jule und Katie von der Heesfelder Mühle bei. Mit dem Verkauf von Kuchen (Soundbäckerei) füllten Abiturienten des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Lüdenscheid ihre Abikasse auf.

Die günstige Gelegenheit, sich vorzustellen, nutzte auch der Verein Dogs of the Carpathians, der es sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, möglichst vielen Straßenhunden aus Rumänien ein liebevolles Zuhause zu geben. Eigens veganes Chili con Carne hatten die Ehrenamtlichen für die Veranstaltung gekocht. Wer Lust zum Stöbern hatte, war daneben am „Teufelswerk“-Stand von Martina Faust, die Upcycling-Taschen, Gürtel, Hundezubehör und Accessoires aus Lkw-Planen mitgebracht hatte, an der richtigen Stelle. Strohhüte in Hülle und Fülle gab’s am Stand von Siegfried Franke.

Auch die Musik kam nicht zu kurz beim gut besuchten Fest. Zu Gast war die Band Elkabell, die in der Besetzung Oliver Göddert (Bass), Hans Reiner Frangenberg (Schlagzeug), Mathias Sontag (Gitarre) und Natalie Karis (Gesang) eine bunte Mischung aus Blues, Rock, Soul und Fench Music präsentierte. Als weiterer Künstler hatte sich Matthias Held angesagt.