Baubeginn steht noch nicht fest

Absenkung der B54 ist in Planung - die Details

Von: Frank Zacharias

Bahnunterführung in Oberbrügge: Anders als das Bauwerk in Schalksmühle steht diese Brücke nicht auf stabilem Fels. Das mache die Arbeiten komplizierter, sagt Straßen.NRW. © Cedric Nougrigat

Wenn in Lüdenscheid das angekündigte Transitverbot für Lastwagen in Kraft tritt, könnte eine andere Route zur bevorzugten Ausweichstrecke zwischen Hagen- und Lüdenscheid-Süd mutieren: die Bundesstraße 54 – wäre da nicht das Nadelöhr Oberbrügge.

Oberbrügge - Die Unterführung am Ortsausgang in Richtung Kierspe hat derzeit noch eine Durchfahrtshöhe von 3,90 Metern. Viele moderne Lkw stoßen damit an ihre Grenzen.

Um die B54 auch für diese Fahrzeuge attraktiv zu machen, plant der Landesbetrieb Straßen.NRW bekanntlich eine Absenkung der Fahrbahn. Bereits geschehen ist das in Schalksmühle in Höhe der Ortslage Linnepermühle. Ursprünglich war geplant worden, direkt im Anschluss an diese Arbeiten mit der Absenkung in Oberbrügge zu beginnen – davon nahm man aber bereits im September Abstand, um die Autofahrer nicht mit einer Umleitung nach der anderen zu belasten.

Nun hat Straßen.NRW das Frühjahr 2023 für die Fahrbahnabsenkung in Oberbrügge anvisiert. Wann genau die Arbeiten beginnen können, steht aber weiterhin nicht fest, wie Sprecherin Julia Ollertz auf Anfrage erklärte. „Die Maßnahme in Oberbrügge ist viel komplexer als die in Schalksmühle“, sagt Ollertz. Man könne nicht die gleichen Arbeitsabläufe anwenden, sondern müsse die Absenkung im Halveraner Ortsteil als separaten Einzelfall betrachten. Und das hat seinen Grund.

Untergrund unterscheidet sich

„Anders als die Eisenbahnbrücke in Schalksmühle steht diese nicht auf massivem Felsuntergrund“, erklärt Ollertz. Das mache die Absicherung des Bauwerks deutlich komplizierter. „Hier sind weitere Eingriffe erforderlich, damit die Brücke stabil bleibt“, erklärt die Sprecherin das Problem der unterschiedlichen „Gründungsebenen“. Hier müsse man vor Beginn der Arbeiten entsprechend planen und die Standsicherheit gewährleisten.

Hinzukomme die Volme, die nur wenige Meter entfernt fließt und bei Hochwasser keine Gefahr für Baustelle und Brücke darstellen darf. „Hier ist natürlich sehr viel Sorgfalt notwendig, aber die Planungen laufen“, sagt die Straßen.NRW-Sprecherin.



Baubeginn steht noch nicht fest

Wann genau die Absenkung in Oberbrügge starten kann, stehe auch aufgrund der intensiven Planung noch nicht fest. Ein Baubeginn vor Februar scheint derzeit aber höchst unwahrscheinlich. Sobald ein Termin feststehe, werde man den auch kommunizieren, heißt es vom Landesbetrieb. Und: „Natürlich werden wir dann auch parallel laufende Maßnahmen im Blick haben.“ Eine zu hohe Belastung der Autofahrer durch zahlreiche Umleitungen wolle man vermeiden.



Volmetal erwartet bei Transit-Verbot massive Verkehrsbelastung

Die Anlieger der B54 dürften ohnehin nicht wirklich unglücklich über die Verzögerung sein. Schließlich droht bei einem Durchfahrverbot für Lkw durch Lüdenscheid eine massive Erhöhung des Verkehrs auf den regionalen Umleitungsstrecken und damit auch auf der Bundesstraße im Volmetal. Aus Richtung Norden kommend, dürften bei ungehinderter Fahrt durchs Volmetal zahlreiche Lastwagen bei Hagen-Süd ab- und erst in Meinerzhagen wieder auffahren. Die Fahrt über die Tal- und Herscheider Straße bis zur Auffahrt Lüdenscheid-Süd wäre zwar ebenfalls möglich, durch die Steigung und noch höheren Verkehrsdruck aber nicht ganz so komfortabel.



Anders in der Gegenrichtung: Würde die Abfahrt für Transit-Lkw in Lüdenscheid (Mitte) verboten, dürften sie bei Lüdenscheid-Süd abfahren und sich talabwärts in Richtung B54 schlängeln. Von dort ist die Fahrt über die (dann an den Unterführungen abgesenkte) Bundesstraße bis Hagen-Süd problemlos möglich.