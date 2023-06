Abschied von zwei Lehrern am AFG

Von: Ursula Dettlaff

Schulleiter Paul Meurer (Mitte) verabschiedete Stefan Beinborn (links) und Peter Täuber in den Ruhestand Lehrerabschied AFG Halver. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Großer Abschied mit Schülern, Lehrern und Ehemaligen in der Pausenhalle des AFG in Halver.

Halver – Anekdoten, kleine Aufgaben, Dankesworte und Geschenke: Am letzten Schultag wurden am Anne-Frank-Gymnasium (AFG) nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer verabschiedet: Peter Täuber und Stefan Beinborn treten ihren Ruhestand an.

Nach Schulschluss kam das gesamte Kollegium sowie Ehemalige in der Pausenhalle des Gymnasiums zusammen. An Peter Täuber, der katholische Religion und Sozialwissenschaften (Sowi) unterrichtet hatte, richteten zu Beginn Lehrer der Fachkonferenzen Religion ein paar Worte. Sie hatten ihm für den Ruhestand eine kleine Reisekiste zusammengestellt. „Wir werden dich sehr vermissen“, sagte Christiane Schmidt.

Die Fachkonferenz Sowi hatte ein kleines Quiz mit Fragen aus dem Jahr 2009, dem Jahr, in dem beide Lehrer an die Schule kamen, für Peter Täuber ausgesucht. Abschließend überreichten sie Täuber eine Tasse aus dem Bundestag mit der Aufschrift: „Der Alterspräsident“.

„Du warst der Ruhepol im Kollegium, eine verlässliche Konstante, du wirst auf jeden Fall fehlen“, ehrte ein Redner den scheidenden Pädagogen. Arne Luft richtete im Namen des Lehrerrates ein Paar Worte an Peter Täuber. „Du hast Werte wie Toleranz und Respekt wirklich gelebt. Dein Humor ist natürlich auch genial. Und ich meine das verdammt ernst, dass so Leute wie du an Schulen fehlen.“ Eine Schülervertreterin erinnerte an das Erkennungszeichen von Peter Täuber, einen Trolley, den er stets hinter sich herzog und der bezeichnenderweise unlängst wohl kaputt ging.

Stefan Beinborn, der ebenfalls verabschiedet wurde, sei im Schulalltag selten zu sehen gewesen, hieß es. Denn er war für die Referendare zuständig. Dörte Täschner-Pollmann von der Fachkonferenz Kunst, lud die Anwesenden zum Zeichnen ein. Dazu reichte sie Stefan Beinborn ein Bild, das er beschreiben sollte.

Mit Mathelehrer Siegfried Michael Smolka verbindet Stefan Beinborn eine enge Freundschaft. 2004, also vor Einführung des Zentralabiturs, überlegten sich die Lehrer eine Aufgabe zur Berechnung eines Weißbierglases. Sie hätten nicht geglaubt, dass diese Aufgabe tatsächlich eine der Abi-Fragen werden würde. Smolka fügte Text und Bierglas zu einem Bild zusammen, steckte es in einen Rahmen und überreichte es Stefan Beinborn. „Toleranz und soziales Engagement sind Werte, die du wirklich lebst“, charakterisierte Arne Luft den scheidenden Kollegen. Malte Biedermann und Birger Vogel gehörten zu den Referendaren, die Beinborn ausgebildet hatte. Sie betonten, viel von ihm gelernt zu haben.

Abschließend ergriff Schulleiter Paul Meurer das Wort. Er griff drei Dinge heraus. Zu Peter Täuber sagte er unter anderem: „Sie sind ein sehr herzlicher Typ, was zum Teil an Ihrer Ruhrgebietsmentalität liegt. Sie haben an einer Bergmannsschule gearbeitet. Deshalb sage ich: Glück auf, Herr Täuber.“

Die erste Begegnung mit Stefan Beinborn hatte der Schulleiter auf dem Parkplatz. Das Fahrzeug, das auf Beinborns Platz stand, hatte ein Olper Kennzeichen, im Inneren lagen blau-weiße Kissen, nicht die Vereinsfarben Beinborns. „Herr Beinborn, Sie wohnen im schönsten Ort von Halver, nämlich in Oberbrügge. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Unruhestand und fröhliche Dauerferien.“