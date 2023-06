Abschied von 42 Industriekaufleuten in Halver

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Insgesamt 42 frisch gebackene Industriekaufleute aus 36 Betrieben wurden am Dienstag im ESBK verabschiedet. © Othlinghaus

In Halver wurden 42 Industriekaufleute verabschiedet: Schulalltag mit Corona, Flut und A 45-Sperrung.

Halver – Sabine Winter, Bildungsgangleiterin der Industriekaufleute am Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg (ESBK) in Halver, verabschiedete am Dienstag im Atrium der Schule die Industriekaufleute, die aus den Händen ihrer Klassenlehrerinnen und -lehrer ihre Abschlusszeugnisse erhielten. Die Schulleitung konnte zur Abschlussfeier aus terminlichen Gründen nicht erscheinen.

42 Azubis

Insgesamt wurden an diesem Tag 42 Azubis aus 36 Betrieben verabschiedet. Sabine Winter bedankte sich bei den Ausbildungsbetrieben im Einzugsbereich des ESBK und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass diese auch zukünftig dem ESBK ihr Vertrauen schenken. „Bitte haben Sie weiterhin den Mut, den jungen Menschen einen Ausbildungsplatz zu bieten und diese bestenfalls am Ende auch zu übernehmen“, erklärte Winter. Ihr Dank richtete sich auch an die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben, die neben ihrer normalen Arbeit die Jugendlichen begleitet und ihnen wichtige Hilfestellungen auf dem Weg ins Berufsleben gegeben haben.

Die Bildungsgangleiterin Sabine Winter verabschiedete die Industriekauffrauen und -männer. © Othlinghaus, Björn

Den Azubis des 2020er-Jahrgangs, die ihre Ausbildung in drei Jahren oder verkürzt in zwei Jahren absolviert haben, gratulierte sie für ihr Durchhaltevermögen, das sie insbesondere angesichts der Corona-Pandemie und deren drastischen Einschränkungen bewiesen haben. Sie ließ die strapaziösen drei Jahre noch einmal Revue passieren: Zunächst waren für den Präsenzunterricht massive Beschränkungen wie das Tragen von Masken, Abstandsregeln und Tests notwendig, danach war phasenweise gar kein Präsenzunterricht möglich und es musste Online-Unterricht durchgeführt werden.

Besondere Leistungen: Die Besten des Jahrgangs wurden im Rahmen der Abschiedsveranstaltung ebenfalls geehrt. © Othlinghaus, Björn

Jene Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung erst im Jahr 2021 begonnen haben, konnten das erste Ausbildungsjahr weder in der Schule noch im Ausbildungsbetrieb verbringen. „Diese vielfältigen, auch psychischen Belastungen haben Sie alle mit Bravour gemeistert“, lobte die Bildungsgangleiterin die nun fertig ausgebildeten Industriekaufleute. „Während der Lockdown-Zeit stellte sich ,Microsoft Teams’ als Segen heraus“, erklärte Sabine Winter weiter. „Wir alle waren froh, dass auf diese Weise trotz des Umstandes, dass die Schule geschlossen war, Unterricht stattfinden konnte.“ Zusätzlich zur Corona-Pandemie kamen für die Schülerinnen und Schüler zeitweise auch noch die Flutkatastrophe und die Probleme im Zuge der A 45-Sperrung hinzu, was die Anfahrt nach Ostendorf für viele sehr schwierig machte.

Aus den Händen der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer erhielten die Jugendlichen ihre Zeugnisse. © Othlinghaus, Björn

Im Anschluss an die Ansprache gab Sabine Winter gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern die Abschlusszeugnisse aus. Nacheinander erhielten die Azubis der Klassen IK20c (Klassenlehrer Mario Hebebrand), IK20d (Klassenlehrerin Melanie Schönemann), IK21a (Klassenlehrer Mario Hebebrand) und IK20bl (Europakaufmann, Klassenlehrerin Sabine Winter) ihre Zeugnisse. Ferner erhielten jene Schülerinnen und Schüler, die den „Europass Mobilität“ erworben hatten, auch dieses Dokument, bevor die Bestenehrungen stattfanden (» INFOKASTEN). Im Anschluss an den offiziellen Teil stießen Azubis und Lehrer noch mit einem Glas Sekt oder Orangensaft auf die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Industriekaufleute an.