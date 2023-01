Abschied in der Musikschule nach vielen Jahren

Von: Monika Salzmann

Der „Musikgarten“ ist eine fröhliche Truppe. In Gemeinschaft kommen die Kleinen, von ihren Eltern begleitet, mit ersten Grundlagen der Musik in Berührung. © Salzmann, Jakob

Elisabeth Manns unterrichtet Kinder ihrer einstigen Musikschulkinder. Nach 45 Dienst an der Musikschule Volmetal geht sie Ende des Monats in den Ruhestand.

Halver – Ihre erste Unterrichtsstunde an der Musikschule erteilte Elisabeth Manns, als sie noch Schülerin am Anne-Frank-Gymnasium war. Nach 45 Jahren im Dienst der Musik verabschiedet sie sich Ende des Monats in den Ruhestand.

Als Bezirksleiterin Halver der Musikschule Volmetal war sie maßgeblich am Auf- und Ausbau eines reichen musikalischen Lebens in Halver beteiligt. Allein in den vergangenen zehn Jahren gab sie die eigene Begeisterung für die Musik an 578 Schüler weiter. „Als ich 1975 angefangen habe, war die Musikschule noch ein eingetragener Verein“, erinnert sich die gebürtige Breckerfelderin, die an der Musikschule Eltern-Kind-Kurse gibt, die musikalische Früherziehung betreut sowie die Fächer Blockflöte und Klavier unterrichtet.

578 Schüler in 45 Jahren

Ihr selbst wurde die Liebe zur Musik in ihrem Elternhaus, in dem stets viel musiziert wurde, gleichsam in die Wiege gelegt. Nach dem Abitur 1976 stand für Elisabeth Manns fest, dass sie der Musik treu bleiben möchte. Sie entschied sich für ein Lehramtsstudium in den Fächern Schulmusik und Geschichte in Dortmund und wechselte nach ihrer Referendariatszeit in Düren vollends an die Musikschule, wo ihr schon 1984 die Bezirksleitung übertragen wurde.

An allgemeinbildenden Schulen herrschte für Lehrer damals Einstellungsstopp. Aufgebaut hat Elisabeth Manns in Halver die Kurse für die frühkindliche Musikerziehung. Dazu besuchte sie Weiterbildungen für die frühkindliche Förderung, die sie befähigten, neben der Blockflöte und dem Klavier, „ihren“ Instrumenten, die Jüngsten an die Musik heranzuführen und mit der musikalischen Früherziehung Grundlagen für erfolgreichen Instrumentalunterricht zu legen.

Mittlerweile unterrichtet sie vielfach Kinder ihrer einstigen Musikschulkinder. Viele Halveraner hat sie in ihrer musikalischen Entwicklung von frühester Kindheit bis ins Erwachsenenalter hinein begleitet. Dauerhafte Freundschaften sind dadurch entstanden.

Der Musiknachwuchs liegt Elisabeth Manns, Bezirksleiterin Halver der Musikschule Volmetal, am Herzen. Ende des Monats verabschiedet sie sich in den Ruhestand. © Salzmann, Jakob

Bei vielen Konzerten, mit denen die scheidende Bezirksleiterin das Halveraner Kulturleben bereicherte, waren insbesondere liebevolle Komponistenporträts eng mit ihrem Namen verbunden. Kaum einer der großen Komponisten, dem sie nicht ein eigenes Programm widmete.

Von Bach über Händel, Vivaldi und Mozart bis zu Schumann und Schubert reichte die Spanne der Komponisten, deren Biografien und Werke sie gemeinsam mit ihren Schülern mit Leben füllte. In Wort und Ton entstanden dabei lebendige Komponistenporträts.

Von der Musikschule verabschiedet sich Elisabeth Manns mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich werde weiter Musik machen“, sagt sie. Intensiver als bisher Klavier zu spielen, hat sie sich für ihren Ruhestand vorgenommen. „Es gibt viele schöne Momente, an die man sich gern erinnert“, sagt sie. Und weiter: „Das Positive wird bleiben.“

Auf großer Bühne verabschiedete sich die Musikschule von Elisabeth Manns bereits kurz vor Weihnachten beim großen Sinfoniekonzert in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums.