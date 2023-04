Abgeschnittene Haare als Ölfilter in den Ozeanen

Von: Maximilian Birke

In einem großen Papiersack im Keller sammeln Andrea Mertens und ihr Team seit Ende November die Haare von Kunden. Etwa einmal im Monat muss der Sack geleert werden. © Maximilian Birke

Abgeschnittene Haare gibt es in Friseursalons zuhauf. Meist landen sie dort im Restmüll und so schließlich in der Verbrennungsanlage. Nicht aber bei Haarmoden Hintze in Halver. Was die Friseurinnen und Friseure dort abschneiden und zusammenfegen, das kommt noch einem wichtigen Zweck zu.

Halver – Denn Haarmoden Hintze beteiligt sich seit dem November des vergangenen Jahres an der Initiative „hair help the oceans“ (zu Deutsch: „Haare helfen den Ozeanen“). Haare haben nämlich eine wichtige Eigenschaft, die sie auch nach dem Schneiden nicht verlieren: Sie nehmen Fette auf und können sie speichern. „Eigentlich weiß man das natürlich“, sagt die Saloninhaberin Andrea Mertens. Aber auf diese Idee für die Weiterverwertung zu kommen, dafür brauche man schon Einfallsreichtum: Die in Halver abgeschnittenen Haare werden nun nämlich verwendet, um damit Öl aus den Ozeanen zu entfernen. „Das fängt schon mit Sonnencreme-Resten an, die Touristen beim Baden am Strand mit ins Wasser tragen“, erläutert Mertens. Aber auch Öl aus Schiffsmotoren kann so gefiltert werden.

Auf der Homepage der Initiative heißt es dazu, dass der Haarfilter durch seine Saugfunktion das Öl aus dem Wasser zieht. Anschließend wird er gereinigt und kann bis zu achtmal wiederverwendet werden. Ein Kilogramm Haare kann auf diese Weise bis zu acht Kilogramm Öl aus dem Wasser filtern. Weltweit werden die Haarfilter inzwischen eingesetzt: „In Seen und Gewässern, vor Industriegebieten und an Küsten, um Öle, Treibstoffreste und Sonnenmilch aus dem Wasser zu filtern. Im Sommer 2019 kamen die Haarfilter auch vor Mauritius zum Einsatz, als dort ein Frachter auf Grund lief und mehrere Tausend Tonnen Öl verlor“, erklärt die Initiative „hair help the oceans“ weiter.

Die Ausbeute von etwa drei Wochen. Diese Haare werden verwendet, um daraus Ölfilter zu bauen. © Maximilian Birke

Damit solche Haarfilter gebaut werden können, leistet Haarmoden Hintze nun also einen Beitrag: In einem großen Papiersack, der im Keller des Salons an der Hermann-Köhler-Straße steht, wird das Rohmaterial gesammelt. „Ein Kunde hatte mich auf dieses Projekt aufmerksam gemacht“, berichtet Andrea Mertens, die sich schnell dafür begeistern ließ.

Allerdings waren zunächst einige Abstimmungen im Team erforderlich. Im Zentrum stand dabei eine kleine Klappe, durch die seit jeher die Haare und weitere anfallende Abfälle wie Halskrausen entsorgt werden. Der Müll wird unten in einem Sack aufgefangen. „Seit 1977 entsorgen wir so schon die Haare“, sagt Andrea Mertens. Das ist besonders praktisch und beschleunigt das Reinigen des Salonbodens erheblich. Auch benutzte Handtücher gelangen auf diese Weise übrigens in den Keller: Denn neben der kleinen Klappe am Boden, gibt es noch eine große, durch die sie schnell und einfach in die Waschküche befördert werden können, wo sie direkt im Wäschekorb landen.

Durch diese Klappe am Boden werden Haare und Abfälle, die beim Frisieren entstehen, schon seit 1977 gefegt. Das geht schnell und einfach. © Maximilian Birke

Nach den vielen Jahren habe das Team natürlich eine Routine verinnerlicht, die es zu durchbrechen galt. „Deshalb habe ich zuerst mit meinen Mitarbeitern gesprochen, ob sie es sich vorstellen können, dass wir bei diesem Projekt mitmachen“, erklärt Andrea Mertens. Denn Halskrausen und anderer Müll durften fortan nicht mehr in die Klappe gefegt werden,

In der Anfangsphase sei hin und wieder noch etwas Papier zwischen den Haaren gelandet, das dann händisch aussortiert wurde. Inzwischen hat es sich aber gut eingespielt und die Abfälle werden nicht mehr in die Klappe gefegt. Im Keller werden die Haare in einem großen, etwa 100 Liter fassenden Sack gesammelt. „Ungefähr einmal im Monat kommt jemand vorbei und holt diesen Sack ab“, erklärt Mertens weiter. Da die Abholung nach Absprache erfolgt, kann es aber auch schon mal eine Woche mehr oder weniger sein – je nachdem wie stark die Kundenfrequenz in einem Zeitraum ist. Die Haare werden dann von Halver nach Bückeburg in Niedersachsen transportiert, wo sie weiterverarbeitet werden.

Ganz kostenlos ist die Teilnahme an dem Projekt nicht. 25 Euro werden pro Monat fällig. Ungefähr das, was ein Haarschnitt kostet, wie Mertens sagt. Sie ist glücklich, dass Haarmoden Hintze das Projekt nun unterstützt. „Ich finde, es ist eine richtig gute und nachhaltige Idee. Und es ist so simpel: Haare haben wir ja sowieso!“