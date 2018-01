Dorothea Turck-Brudereck übernahm am E-Piano die musikalische Begleitung des Abends.

Oberbrügge - Trotz der widrigen Wetterumstände gut besucht war am Donnerstag der vierte Abend der Allianzgebetswoche.

In der evangelischen Kirche Oberbrügge gab Referent Ralf Mühe vom Bibellesebund neue Impulse zum Thema „Fürbitte“.

Das „Vater unser“ kennen Christen als Gebet und auch als Lied. Pfarrer Johann Schick lud ein, den Text mit eigenen Worten zu füllen. Diese Anregung bildete die Einstimmung zu Mühe‘s Ausführungen. „Fürbitte heißt Mittler sein, für Menschen zu beten“, übersetzte er.

„Wenn wir in der Fürbitte stehen und Amen sagen, haben wir das Gefühl: So, das war‘s“, räumte er ein. „Fürbitte ist Mittlerdienst. Sie bedeutet nicht, dass wir als Welterklärer eintreten, sondern nur, dass wir für jemanden beten“, erläuterte Mühe. Er verglich das Gebet mit Sanitätsdienst.

„Der Sanitäter ist kein Arzt. Er leistet erste Hilfe und bringt den Patienten dorthin, wo ihm geholfen wird“, konkretisierte er das Bild. Weil Gott unseren Glauben sieht, handelt er am Menschen. „Fürbitte benötigt die Tiefe des Vertrauens zu Gott und die brennende Liebe zu den Menschen“, sagte Mühe. Die Herzen seien entscheidend, nicht die Länge der Worte. „Sprechen Sie mit dem Herrn darüber, welche Erwartungen Sie an ihn haben und sagen Sie Jesus, was es mit dieser Person, die Sie ihm jetzt bringen, auf sich hat“, lud er ein.

Manchmal werden wir herausgefordert, für Menschen zu beten, die uns verletzt oder geschädigt haben. Mühe‘s Erfahrung: „Wo wir für die eintreten, die uns verletzt haben, können wir sie nicht länger hassen.“ Er regte an, nicht in immer gleicher Gewohnheit zu beten, sondern auf innere Führung zu achten. „Wo Liebe zur Fantasie beflügelt“, so Mühe, „können wir im Gebet etwas tun“, zeigte sich der Referent überzeugt.