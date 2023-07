80-Jähriger fällt auf Betrüger herein

Ein 80-jähriger Mann aus Halver ist auf den Hallo-Papa-Trick hereingefallen. Über diesen erneuten Betrug berichtet die Polizei am Montag.

Halver - Am Freitagnachmittag meldete sich demnach ein Unbekannter per Messenger beidem 80-Jährigen. Er oder sie behauptete, er oder sie sei seine Tochter. Sie sei in Mexiko und brauche dringend Geld. Dass die eilige Echtzeit-Überweisung auf ein deutsches Konto gehen sollte, erregte nicht den Verdacht des Seniors. Er überwies eine hohe Summe, teilt die Polizei weiter mit. Erst danach telefonierte er mit seiner echten Tochter und der Schwindel flog auf. Der 80-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

Immer wieder versuchen es die Betrüger am Telefon oder über Nachrichten aufs Smartphone. © Jan-Philipp Strobel / DPA

Die Polizei warnt immer wieder vor der Hallo-Papa- oder Hallo-Mama-Masche. Die Täter angeln oft per Messenger, in anderen Fällen per SMS: Wahllos werden potenzielle Opfer angeschrieben. Wer darauf hereinfällt, liest meist eine Lügengeschichte über ein kaputtes Handy, eine neue Rufnummer und eine dringend nötige Geldüberweisung. Die Opfer sollen per Echtzeitüberweisung Geld transferieren. Der Betrug ließe sich eigentlich einfach als solcher entlarven: Durch einen Anruf unter der alten, angeblich nicht mehr funktionsfähigen Rufnummer oder durch die Bitte um eine Sprachnachricht.

Diese Betrüge finden immer wieder im MK statt.