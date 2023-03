Corona: Testzentrum stellt nach zwei Jahren den Betrieb ein

Von: Florian Hesse

Das Banner ist abgenommen, das Testzentrum geschlossen. © Hesse, Florian

75 000 Tests hat das Personal den Besuchern abgenommen, 3500 waren positiv.

Am letzten Tag sitzt Rotkreuzleiter Werner Neuhoff allein in der DRK-Unterkunft, testet auf Corona und dokumentiert. Die Zeit der Schlangen vor der Tür an der Thomasstraße ist längst Geschichte. Nachmittags sind noch ein paar Termine gebucht. Dann ist es vorbei mit dem zentralen Halveraner Testzentrum. Zwei Jahre war es dann in Kooperation von DRK und dem Pflegedienst Pflegeleicht Betrieb.



Nahezu jeder Halveraner dürfte inzwischen dort gewesen sein, mancher 20-, 30-mal oder noch häufiger. Am 21. März 2021 hatte das DRK auf Bitte von Bürgermeister Michael Brosch die Aufgabe übernommen, ein solches Zentrum zu eröffnen. Zusammen mit anderen Angeboten in Oberbrügge oder durch die Atlantis-Apotheke wurde während der Pandemie die Vorsorge für die Halveraner Bürger sichergestellt.



Am Ende waren es allein beim DRK 75 000 Tests, die vorgenommen wurden, 3500 davon positiv. Zu den Hochzeiten der Pandemie kamen 200 Menschen jeden Tag. Als das Testen nicht mehr verpflichtend war, waren die meisten aufgrund von Symptomen beim DRK. Dann war es zeitweise jeder Fünfte, der mit einem positiven Befund nach Hause und in Quarantäne ging.



„Finanziell gelohnt hat es sich die letzten Monate nicht mehr“, sagt Neuhoff rückblickend. Für noch vielleicht 20 Tests am Tag war die Infrastruktur zu kostenintensiv. Und als die Erstattung zurückging von 14 auf 8,50 Euro pro Test, war es schon vorher ein Rechenexempel, was leistbar war. In Spitzenzeiten waren es drei Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeiter, die die Buchungen abarbeiteten, testeten und täglich fürs Gesundheitsministerium dokumentierten. Der große Schulungsraum war komplett belegt. Am Ende blieben davon zehn Quadratmeter, abgeteilt mit Plane und dürftig angewärmt mit einem Heizlüfter.



Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass man den Bürgern habe helfen können „und dass wir so etwas aus dem Boden stampfen können“. Und immerhin: „Jetzt weiß jeder, wo das DRK ist“, freut sich der Rotkreuzleiter über den deutlich gewachsenen Bekanntheitsgrad der Organisation, die mit 34 Aktiven nicht nur viel Arbeit geleistet, sondern über den Zeitraum von zwei Jahren ihre organisatorische Heimat verloren hat. Dass überhaupt weiter geschult werden konnte, hat mit der Hilfe des Bürgerzentrums und der dort verfügbaren Räumlichkeiten zu tun, sagt Neuhoff in Richtung Claudia Wrede, Leiterin der Einrichtung an der Mühlenstraße.



Ein bisschen bange angesichts des finanziellen Risikos war der Rotkreuzleiter anfangs schon, wie er einräumt. Denn der Ortsverein finanziert sich wesentlich aus den Beiträgen seiner 400 Mitglieder in Halver und aus Spenden.



Was an Erlösen aus dem Betrieb letztlich übrig bleibt, wird auch in Halver verwendet. Fahrzeugpark und PC-Bestand konnten aufgefrischt werden. Und wenn es hart auf hart kommen sollte, hat man auch wertvolle Erfahrungen sammeln können: „Ich kann das hier in ein bis zwei Tagen wieder hochziehen“, sagt Neuhoff.



Die Reaktionen aus der Bevölkerung heraus auf das in der Regel kostenfreie Angebot seien fast durchgängig positiv gewesen, so eine weitere Feststellung des Rotkreuzleiters. Doch es habe auch andere Fälle gegeben mit aggressivem und unverschämtem Verhalten gegenüber dem eingesetzten Personal. „Das ging hin bis zu Tränen bei den Mitarbeiterinnen.“ Diese dunklere Seite der Reaktionen führte allerdings auch zu Konsequenzen. In den zwei Jahren des Betriebs habe er zehn Hausverbote aussprechen müssen, sagt Neuhoff. Die Ansage: „Kein Test und sofort raus hier!“