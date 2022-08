Fünftklässler an Humboldtschule begrüßt

Von: Björn Othlinghaus

Begrüßung der neuen Mitschüler an der Humboldtschule. © Othlinghaus, Björn

71 „Neue“ begrüßt Halvers Sekundarschule.

Halver - Der Besuch einer neuen Schule ist immer etwas Besonderes – in erster Linie für die Kinder, aber auch ein wenig für die Eltern. Das war am Donnerstagmorgen bei der Einschulung der 71 neuen Schülerinnen und Schüler in der Aula der Humboldtschule spürbar.

Halver - Schulleiter Reiner Klausing hieß die Neuen gemeinsam mit Christina Meermann, die ebenfalls zum Leitungsteam der Schule gehört, willkommen. Der sechste Jahrgang begrüßte die neuen Mitschüler mit einem Lied. Der Chor sang den Sarah-Connor-Song „Mit all deinen Farben“, wobei einige Liedzeilen auf die Schule umgetextet wurden. Was mögen wohl die Sechstklässler den Neuen wünschen? Die Antworten auf diese Frage reichten von leckerem Essen über den Mut zum Neuanfang nach Misserfolgen bis hin zu wenig Regenpausen.

Dann hieß es Bühne frei für die Fünftklässler und ihre Lehrer. Die Eltern hatten Gelegenheit zu einem Klassenfoto. Im Atrium überraschten die Sechser die Neuen noch mit kleinen Präsenten, bevor es für alle in die Klassenräume ging. Für die Eltern stand ein Imbiss bereit.