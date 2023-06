Emotionaler Abschied an der Humboldtschule

Von: Monika Salzmann

69 Zehntklässler machten ihren Abschluss: Gemeinsam mit Schulleiter Reiner Klausing und ihren Klassenlehrern stellten sie sich zum Gruppenbild auf. © Salzmann, Jakob

69 Absolventen feiern ihre Schulzeit und blicken zurück auf schöne und schwere Zeiten.

Halver – Feierlich und würdevoll gestaltete die Humboldtschule am Freitag die Abschlussfeier ihrer Zehntklässler aus. 69 Jugendliche beendeten mit der Verabschiedung ihre Zeit an der Schule. Im Beisein ihrer Angehörigen nahmen sie in der festlich dekorierten Schulaula ihre Abschlusszeugnisse entgegen.

Für die glanzvolle Deko von Eingangsbereich, Aula und Atrium, die einheitlich in Weiß und Gold erstrahlten, hatten die Schüler selbst gesorgt. Als einen Tag voller Emotionen, Freude und Stolz würdigte Schulleiter Reiner Klausing, der sich gemeinsam mit Konrektorin Christina Meemann an Schüler und Eltern wandte, den Entlasstag.

Wie sich eine Rede anhört, wenn ChatGPT, ein sprach- und textbasierter Chatbot, die Inspirationsquelle war, und wie sie sich anhört, wenn das Zwischenmenschliche und Persönliche die Oberhand gewinnt, stellten beide in ihrer Ansprache unter Beweis. Sätze wie „Es liegt in eurer Hand, eure Ziele zu erreichen“ oder „Verliert niemals den Glauben an euch selbst, denn eure Möglichkeiten sind grenzenlos“ – von Künstlicher Intelligenz (KI) erdacht und Reiner Klausing vorgetragen – fand Christina Meemann dabei „irgendwie komisch“. „KI kennt doch unsere Schüler nicht!“ Einig waren sich die Schulleiter, dass KI das Zwischenmenschliche nicht ersetzen kann. Auf persönliche Erfahrungen der Schüler – den Flur der Schule als Dauerbaustelle, zwei Lockdowns, Schlangestehen am Waschbecken während der Coronazeit und vieles mehr –gingen beide im weiteren Verlauf der Ansprache ein.

Trotzdem habe der Jahrgang einiges auf die Beine gestellt. Die Schüler hätten gelernt und sich verweigert, sich angepasst oder provoziert, seien mal fröhlich, mal traurig gewesen, hätten geredet oder geschwiegen. „All diese Situationen gehören zu euch.“ Keine Künstliche Intelligenz könne anderen Freude machen. „Ihr schließt heute eine Tür und eine andere öffnet sich. Seid stolz auf euch!“ Anerkennende Worte richtete Armin Kibbert, 1. Stellvertretender Bürgermeister, an die Absolventen, Lehrer und Eltern.

Ein schöner Abend zum Abschied: Humorvoll blickten die Lehrer bei der Entlassfeier auf die Erlebnisse mit den Schülern zurück (Bild rechts). Gemeinsam wandten sich Schulleiter Reiner Klausing und Konrektorin Christina Meemann an die Absolventen (links). © Salzmann

Das Engagement, die gegenseitige Unterstützung und das Gemeinschaftsgefühl der Schüler machte er beispielhaft am Sponsorenlauf und die WDR-2-Weihnachtswunderaktion fest. Dies gelte es zu bewahren. Von der „Kraft, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“ war zudem in der Ansprache der Schülersprecher Stamatia Maria Vasiou und Deniz Zoroglu die Rede. Für Heiterkeit sorgten die Klassenlehrer mit einem amüsanten Bühnenbeitrag.

Gleichermaßen kurzweilig brachte sich die Klasse 10c in den Nachmittag ein. Von den 69 Absolventen erzielten ein Schüler einen Ersten Schulabschluss, 22 einen Erweiterten Ersten Schulabschluss, 14 einen Fachoberschul- und 27 einen Fachoberschlussabschluss mit Qualifikationsvermerk. Hinzu kommen fünf Abschlüsse im Bildungsgang Lernen.

Die besten Abschlüsse machten Sofia Merker mit der Note 1,4 in der 10a, Laura Balzer (1,6) in der 10b und als Jahrgangsbeste Milena Sonnenberg mit der Traumnote 1,1 in der 10c.

Musikalisch umrahmten Tim Südmeier am Klavier und die beiden Lehrerinnen Lisa Klundt und Lisa Resinek (Klavier und Gesang) die Feier, die mit einem Sektempfang, gemeinsamem Essen und geselligem Beisammensein ausklang.

Den besten Abschluss machte Milena Sonnenberg aus der Klasse 10c, die einen Notendurchschnitt von 1,1 erzielte. © Salzmann, Jakob