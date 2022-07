380 000 Euro für die Ganztagsangebote am Schulstandort Halver

Von: Florian Hesse

Teilen

Auch Ganztagsangebote im Primarbereich sollen durch die Fördermittel weiterentwickelt werden. © Ludwig, Carolina

Rund 380 000 Euro fließen an die Stadt Halver für die Förderung von Ganztagsangeboten am Schulstandort. Die Förderbescheide werden in den kommenden Tagen herausgegeben. Der genannte Betrag ist Teil einer Gesamtsumme von rund 106 Millionen Euro im Bereich der Bezirksregierung Arnsberg.

Halver – Gefördert werden Ganztagsangebote im Primarbereich und an den Schulen der Sekundarstufe I. Der größte Brocken entfällt mit rund 95 Millionen Euro auf die Weiterentwicklung des Angebotes an 559 offenen Ganztagsschulen (OGS) mit mehr als 58 000 Betreuungsplätzen. Für Halver bedeutet das eine Zuwendung von 292 633 Euro für den Ganztagsbetrieb an Regenbogenschule und Lindenhofschule mit 227 gemeldeten Plätzen. Hinzu kommt eine Betreuungspauschale (37 500 Euro), sodass sich der OGS-Beitrag des Landes auf 330 133 Euro beläuft. Gedeckt sind die Kosten des OGS-Betriebs in Halver aber nicht. Zur Finanzierung trägt die Stadt selbst etwa 220 000 Euro bei. Hinzu kommen die Elternbeiträge, die zum 1. August neu gefasst worden sind.

Für die Angebote in der Sekundarstufe I hat das Land über das Programm „Geld oder Stelle“ für Ganztagsschulen und Schulen mit Halbtagsbetrieb zusätzlich rund 11 Millionen Euro bereitgestellt. Damit wird an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht eine pädagogische Übermittagsbetreuung gewährleistet. Ebenso wird ein ergänzendes außerunterrichtliches Ganztags- und Betreuungsangebot ermöglicht. Die Schulen können eigenständig entscheiden, ob sie Lehrerstellen oder Geldmittel beantragen. Für Halver bedeutet das insgesamt 51 600 Euro, verteilt auf 27 000 Euro für den gebundenen Ganztag, wie es an der Humboldtschule der Fall ist und weitere 24 600 für Schulen mit Halbtagsbetrieb, das heißt, für das Anne-Frank-Gymnasium.