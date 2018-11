Kokain- und Heroin-Dealer aus Halver vor Gericht: So lautet das Urteil

Stattliche Drogenmenge am Bahnweg

Halver/Lüdenscheid - 160 Gramm Heroin, 20 Gramm Kokain, Feinwaagen und 9750 Euro Bargeld stellten Polizeibeamte am 3. Juli 2017 in einer Wohnung an der Frankfurter Straße sicher. Darum ging es jetzt vor dem Amtsgericht in Lüdenscheid.