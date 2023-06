Die Kirmes hat begonnen!

Von: Florian Hesse

377. Halver Kirmes. Vier traumhafte Tage verspricht die Wetterprognose. © Hesse, Florian

Halver – Die erste ganz freie Kirmes nach Corona, blendendes Wetter bei Temperaturen um 26 Grad im Schatten. Und schon am Samstagnachmittag ein Gefühl von Vorfreude auf die vier schönsten Tage im Jahr, die Halver für Kirmesfans zu bieten hat.

Es gab viel Dank zu sagen, für den stellvertretenden Bürgermeister Armin Kibbert. Michael Brosch war persönlich verhindert. Kibbert entschuldigte ihn und machte die Sache knapp, aber persönlich und humorvoll.



Der Dank ging in alle Richtungen, und zwar auch ins Innere des Rathauses mit dem Team um Lutz Eicker mit Sonja Vollmar, Klaus Lau und Martin Kalthaus, auch an die mehr als 100 Betreiber von Ständen und Fahrgeschäften, an die Sparkasse als Sponsor und die Volksbank, die eigens für die Kirmes ihre Baustelle abgeräumt hatte. Auch an die Anwohner erinnerte Kibbert, die ja vier Tage lang mitfeiern müssen.



Damit das Ganze reibungslose über die Bühne gehen kann, dafür sorgen Helfer im Hintergrund. Die Hilfsorganisationen wie Feuerwehr oder THW stehen im Ernstfall Gewehr bei Fuß. Die Polizei zeigt Präsenz. Allein das DRK bringt jeden Kirmestag bis zu 20 Kräfte auf, die fachkundig helfen – vom vertretenen Knöchel bis zu anderen Arten von Unwohlsein, die sich bei einer solchen Großveranstaltung einstellen können.



Ein wunderbar gemischtes Publikum kam bereits zum Auftakt. Alle Alterslagen waren bereits in der Innenstadt unterwegs, als das Fanfarencorps der Landsknechte um 18 Uhr die 377. Halver Kirmes antrommelte und anblies. Familien waren auf den Beinen, Ältere nutzten den Auftakt ohne zu großes Gedränge, Teenies trafen sich an Fahrgeschäften und bewiesen bemerkenswerte Tapferkeit in Gondeln, in die manch einer nicht für viel Geld steigen würde.



Ups. Peter Seyfried gibt alles, Hans-Peter Moch assistiert. Doch das Projekt Fassanstich scheitert. © Hesse, Florian

Lustig dazu und ganz in der Tradition des Vorjahres: der Fassanstich. Peter Seyfried vom TuS Oberbrügge hatte ein weiteres Mal ein schwieriges Fässlein erwischt. Die Stimmung ernsthaft beschädigen konnte das Freibier auf dem Pflaster aber nicht.